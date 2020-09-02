Başkan Tollu'dan Emniyet Müdürü Başol'a ziyaret
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Başkan Tollu'dan Emniyet Müdürü Başol'a ziyaret

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Barış Murat Başol'a 'hoş geldin' ziyaretinde bulundu.

Başkan Tollu'dan Emniyet Müdürü Başol'a ziyaret
02.09.2020 16:34 | Son Güncelleme: 02.09.2020 16:38

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Barış Murat Başol'a 'hoş geldin' ziyaretinde bulundu.

Tollu, Emniyet Müdürü Başol'a, Erdemli Belediye Spor'un Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) çıktığını belirterek Atatürk tablosu, Erdemli Belediye Spor'un formasını ve atkısını armağan etti, maçlara davet etti.

Başkan Tollu, hedeflerinin Türkiye 3. Futbol Ligi olduğunu belirterek, "Daha önce de iki kez BAL'a çıktık ve bu ligde tecrübemiz var. Hedefimizde üçüncü lig var. Güzel bir sezon geçirmeyi hedefliyor, sizleri de maçlarımıza davet ediyoruz. İlçemize hoş geldiniz" dedi.

Başkan Tollu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Emniyet Müdürü Barış Murat Başol da Erdemliye yabancı olmadığını ve ilçeyi çok iyi tanıdığını ifade ederek, maçlara seve seve geleceğini ve bir Erdemli Belediye Spor taraftarı olarak takıma destek vereceğini kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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