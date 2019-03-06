Başkan Toçoğlu: "Sakarya'ya Değer Katan Çalışmalar Gerçekleştirdik"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve Sakarya Baro Başkanı Abdurrahim Burak'ı ziyaret etti.

31 Mart sonrasında görevi devredecek olan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya'da yakalanan birlik ve beraberlikte tüm kurum ve kuruluşların önemli bir katkısı olduğunu dile getirdi.

İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, "Birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğumuz Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'na teşekkür ediyor, yeni hayatında başarılar diliyorum" derken; İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, "Şehrimizin güvenliği ve huzurunu sağlamak adına 7/24 esasına dayalı olarak çalışan teşkilatımıza göstermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Sakarya Baro Başkanı Abdurrahim Burak ise Başkan Zeki Toçoğlu'na Sakarya'ya kattığı değer dolayısıyla teşekkürlerini ileterek şehrin daha da iyi bir noktaya taşınması konusunda Sakarya Barosu'nun her zaman çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

31 Mart sonrasında görevi devredecek olması dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sakarya Barosu'na veda ziyaretinde bulunan Başkan Zeki Toçoğlu, "Şehrimizin geleceği, daha da iyiye ulaşması için tüm kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde çalıştık. Destekler sunduk. Şehrimizin ve ülkemizin güvenliği için çalışan, adaleti tesis etmek için gayret gösteren kurumlarımızın da yanında olduk. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde yakaladığımız işbirliği ve uyumla örnek gösterilen çalışmalara imza attık. Hamdolsun 10 yılımızı milletimize ve memleketimize hizmetle dolu dolu geçirdik. Kurumlarımızın değerli başkanlarına şehrimize olan katkıları dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA