Başkan Taş: "Şiddetin her türlüsüne hayır"

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Taş, gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın canlı yayın sırasında İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmasını kınadı.

Açıklamalarda bulunan Başkan Taş, "Basın Konseyi ve hemen hemen tüm gazeteciler cemiyetleri ile halk bu olaya tepkiler yağdırdı. Biz gazeteciler aslında her türlü haksızlığa ve saldırıya alışığız. Haklının ve doğrunun yanında yer aldıkça haksız saldırılara da maruz kalmaya devam ediyoruz. Kürtçe de bir deyim vardır. 'Herkes kekliğe düşman, keklik de kendine düşman' diye. Muharrem Sarıkaya gibi bir basın duayeninin kendi meslektaşına bu denli saygısız davranması hepimizi incitmiştir. Ahmet Demir'e atılan tokadın şiddetini hepimiz suratımızda hissettik. Mesleğimizde doğru ve iyi gibi görünen gizli şeytanları ve çıkarcıları kabul etmiyoruz. İşçiliği fazla olan, bu denli onurlu ve zor görevde, hele hele canlı yayınlarda hepimiz aksamalarla karşılaşmaktayız. Şiddete hep karşı olan, şiddet uygulayanların korkulu rüyası olan biz gazeteciler, kendi kendimize şiddet uyguluyorsak kimseden saygı bekleyemeyiz. Bu tür çirkinliklerin bir daha yaşanmaması dileğiyle İHA ve tüm emekçi kardeşlerimize geçmiş olsun" dedi.

Hakkari Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Taş, İHA Hakkari Temsilcisi Feyzullah Taş'ı da ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. - HAKKARİ

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