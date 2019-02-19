Başkan Tahsin Babaş, "Daha Güçlü Bir Kastamonu İçin Proje Üretiyoruz"

İl Özel İdaresinde personelle bir araya gelen Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, daha güçlü bir Kastamonu için proje üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, eşi Nebahat Babaş ve AK Parti yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğini ziyaret etti. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan ile de bir araya gelen Başkan Babaş, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra Özel İdare personeliyle buluştu. Birliktelikte konuşan Babaş, dört yılda Kastamonu Belediyesi olarak yaklaşık 300 milyon TL'lik bir yatırımı şehre kazandırıldıklarını ve bakanlıklar ile birlikte müşterek devam eden çalışmalar sonucunda yatırım tutarının yaklaşık 900 milyon TL'ye ulaşacağını kaydetti.

Yeni dönem için toplam 125 proje hazırladığını söyleyen Başkan Babaş, "Tüm projelerimiz hazır. Yaptığımız projelerle şehrimizde önemli bir ivme yakaladık. Şimdi yaptıklarımıza entegre edeceğimiz yeni projelerle kentimizin yükselişini daha da hızlandırmak ve hak ettiği noktaya ulaştırmak istiyoruz. Biz gelecek nesillere daha güçlü bir Kastamonu bırakmak için proje üretiyoruz. Şehrimizin gelişimini destekleyecek projelerimizi açıklıyoruz. Mesleğimiz olan belediyeciliğin gereğini yerine getiriyor, tüm projelerimizi hemşehrilerimizle bir bir paylaşıyoruz" dedi.

Kavşak ve köprü projeleriyle Alparslan Türkeş Bulvarı ile Rauf Denktaş Caddeleri'ni birbirine bağlayacaklarını söyleyen Başkan Babaş, "Şehrin içerisinde İlin birbirine paralel uzanan iki yolunu yani Kuzey ve güney aksını birbirine bağlıyoruz. Yeni kavşak, köprü ve otopark projelerimizle şehir içi trafiğini rahatlatacak ve konforunu arttıracağız. Tüm kavşak, köprü ve otopark projelerimizin uygulama projeleri hazır. Kamulaştırmaları tamam" diye konuştu.

30 yılı aşkın süredir Kastamonu'ya hizmet ettiğini sözlerine ekleyen Başkan Babaş, "Şehrimi karış karış biliyorum. 30 yılı aşkın süredir hemşehrilerime hizmet etmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Göreve ilk başladığımda Kastamonu'da su sorunu vardı. KASKİ Müdürlüğüm esnasında bu sorunu çözmek için çok büyük çalışmalar yaptık. Şükürler olsun bugün öyle bir sorun yok. Eskiden Karayolları veya Köy Hizmetleri'nden araç alıp hizmet etmek için beklerdik. Bugün geldiğimiz noktada bölgenin en güçlü makine parklarından birine sahibiz ve Türkiye'nin en güçlü il belediyeleri arasındayız. 2018 yılı içerisinde tüm araçlarımızı yeniledik. Halkımıza en iyi hizmeti verebilmek adına daha da güçlendik. Bugün KASMİB'de yaptığımız proje ile çöpten elektrik üretir duruma geldik. Yıllık 7 bin konutun ihtiyacını karşılayacak elektriği çöpten üretiyoruz. Kastamonu'muza kazandırdığımız her yatırım bizlerin en büyük mutluluğudur. Çünkü bizim mesleğimiz belediyecilik sevdamız memlekettir. Memleketine hizmet etmenin verdiği mutluluğu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği çalışanlarımız çok iyi bilir. Biz Özel İdaremiz ile el ele kol kola vererek şehrimize önemli yatırımlarda kazandırdık. İnşallah bundan sonra da aynı birliktelik ile yatırımlarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Kastamonu'ya 17 yılda 15 milyar TL'lik bir yatırımın yapıldığının altını çizen Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yaptığı mitingde ilimize 10 milyar TL'nin üzerinde yatırım müjdesi verdi. 250 Yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Gençlik Merkezi'nin yapımının tamamlanacağı, 11 adet baraj ve 1 adet göletimizin bitirileceği, 5 bin 770 kişi kapasiteli 5 adet yükseköğrenim yurt binasının yapılacağı, 7 milyar TL tutarında 8 yol projesi yatırımının 2021 yılına kadar tamamlanacağı, Kırık Barajı, ishale hatları ve yeni arıtma tesisinin bitirileceği müjdelerini verdi. Yine 5 bin kişi istihdam edilecek ve yaklaşık 300 milyon TL gibi bir yatırım bedeli olan Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi'nin çalışmalarında da sona gelindi. İnşallah bu yatırımlarda hızla tamamlanacak." - KASTAMONU

Kaynak: İHA