Başkan Süleyman Muslu: 'Şayet değil, hizmet etmeliyiz' - Haberler
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Başkan Süleyman Muslu: "Şayet değil, hizmet etmeliyiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Başkan Süleyman Muslu:

Kütahya Kültür Derneği tarafından düzenlenen birlik ve beraberlik kahvaltısında Kütahyalı bürokrat, siyasi, STK ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Kültür Derneği tarafından düzenlenen birlik ve beraberlik kahvaltısında Kütahyalı bürokrat, siyasi, STK ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Katılımlarından dolayı konuklarına teşekkür eden Kütahya Kültür Derneği Başkanı Süleyman Muslu, "Şikayet etmek, dert yanmak yerine sorumlu olduğumuz şehrimize bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük ve Kütahya Kültür Derneğini kurduk. Vatanımızı seven herkese kapımız açık şiarıyla başladık bu işe. Farklı düşünce ve görüşlere sahip olabiliriz ancak mevzu Kütahya olduğunda bu görüş farklılıklarını bir araya getirip bir olma gayesini gerçekleştirmemiz gerekiyor" dedi.

Birlik ve beraberlik atmosferinden büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Vali Ali Çelik, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Sivil toplum kuruluşlarının yönetişim anlayışının olmazsa olmaz bir parçası olduğunun altını çizen Vali Çelik, "Kültürel, siyasal, sosyal dinamiğin paydaşları olan STK'larla beraber hareket etmek, onların desteğini, çabasını hissetmek ve iş birliği yapmak yönetişim kavramı içerisinde en temel husus haline geliyor" diye konuştu.

Programa Vali Ali Çelik'in yanı sıra AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, siyasi parti il başkanları, STK temsilcileri, iş insanları ile davetliler katıldı. - KÜTAHYA

Başkan Süleyman Muslu: Şayet değil, hizmet etmeliyiz

Başkan Süleyman Muslu: Şayet değil, hizmet etmeliyiz

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Haber: Başkan Süleyman Muslu: 'Şayet değil, hizmet etmeliyiz' - Haberler
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