Başkan Soyer, Levent Marina projesinin detaylarını açıkladı
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Başkan Soyer, Levent Marina projesinin detaylarını açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan Levent Marina tesisleri, İZDENİZ'e ait gemilerin barınma ve onarım hizmetlerinin yanı sıra kentliler için de yeni bir cazibe merkezine dönüşecek.

Başkan Soyer, Levent Marina projesinin detaylarını açıkladı
27.06.2020 10:45 | Son Güncelleme: 27.06.2020 10:48

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan Levent Marina tesisleri, İZDENİZ'e ait gemilerin barınma ve onarım hizmetlerinin yanı sıra kentliler için de yeni bir cazibe merkezine dönüşecek. Tesisteki çalışmaları inceleyen Başkan Tunç Soyer, "Sosyal ve sportif alanlarıyla tüm kente hizmet edecek Levent Marina'da denize ulaşamayan çocuklarımızı deniz sporlarıyla buluşturacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyenin ulaşım kuruluşu İZDENİZ Genel Müdürlüğünün Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfından 5 yıllığına kiraladığı Levent Marina'da incelemelerde bulundu. Başkan Soyer, İzmirlilere hizmet eden Körfez gemilerinin barınacağı ve onarım göreceği tesiste hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi edindi. İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Tutan'ın planlanan çalışmaları sunum eşliğinde anlattığı programa Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, İZDENİZ Genel Müdürü İlyas Murtezaoğlu ve projeyle ilgili bürokratlar katıldı. Sunumda çekek, marina, yelkencilik, atık alım, dinlenme, sosyal tesis, eğitim alanları, yüzme havuzu ve restoran bölümleriyle hizmet verecek tesisin mevcut durumu ve yapılacak yeni düzenlemeler anlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Levent Marina'ya ilişkin projeleri arasında atıl durumdaki yarı olimpik yüzme havuzunun açılması, mendirek boyunca İzmirlilerin oturup dinleneceği kafeteryaların oluşturulması, marinanın kapasitesinin artırılmasının da yer aldığı açıklandı.

Çocuklar deniz sporlarıyla tanışacak

Levent Marina'da hem İZDENİZ işletmesinin ihtiyaçlarının giderileceğini hem de oluşturacakları sosyal, sportif ve akademik tesislerle kente yepyeni bir cazibe ve eğitim merkezi kazandıracaklarını söyleyen Başkan Soyer, "Denize ulaşamayan çocuklarımızın burada yelken, kano gibi deniz sporlarıyla buluşmasını sağlayacağız. Spor kulüpleri ile protokol yaparak kapasitelerini bu çocuklarımız için kullanmalarına imkan tanıyacağız. Yıllardır atıl kalan bu alanın çehresini değiştireceğiz" diye konuştu.

Gemiler onarım için İstanbul'a gitmeyecek

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, İZDENİZ gemilerinin barınması için uzun süredir devam eden yer arayışları Levent Marina'nın kiralanmasıyla son buldu. Körfez'de bağlama ve çekek yeri olmadığından İZDENİZ gemileri tamir ve bakım için İstanbul'a gitmek zorunda kalıyordu. Özellikle fırtınalı havalarda, birbirlerine çarpıp zarar vermemeleri için açıkta bekliyorlardı. Bu durum ise İZDENİZ adına yüklü miktarda maliyete neden oluyordu. Levent Marina'nın kiralanmasıyla birlikte çok önemli bir sorun çözülmüş oldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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