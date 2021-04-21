Başkan Soyer: "Esnafa destek vermeye devam edeceğiz"
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Başkan Soyer: "Esnafa destek vermeye devam edeceğiz"

Başkan Soyer: 'Esnafa destek vermeye devam edeceğiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova'da iki yıl sonra tekrar açılan İkinci El Pazarına giderek esnafla konuştu, alışveriş yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova'da iki yıl sonra tekrar açılan İkinci El Pazarına giderek esnafla konuştu, alışveriş yaptı. Başkan Soyer, "Esnafın yüzü güldüğü zaman memleketin huzuru ve sağlığı yerine geliyor. Biz de elimizden geldiği kadar destek olmaya ve sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İkinci El Eşya Pazarı'nı ziyaret etti. Başkan Soyer'e eşi Neptün Soyer, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe'nin de eşlik ettiği ziyarette tezgahları gezen ve esnafla sohbet eden Tunç Soyer, zarf açacağı ve plak satın aldı. Eşi Neptün Soyer ise antika ayna ve denizci dürbünü alarak esnafa 'hayırlı olsun' dedi.

Başkan Tunç Soyer, "Esnafa destek olmak için elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Onların yüzü güldüğü zaman memleketin huzuru, sağlığı yerine geliyor. Elimizden geldiği kadar destek olmaya ve sahip çıkmaya devam edeceğiz. Buradaki ürünlerin hepsi el emeği göz nuru. Yüzlerce yıl öncesine de giden var, ince ince titizlikle toplanmış objeler de. Her birinin başka bir anısı bulunuyor. O nedenle ikinci el pazarı çok kıymeti. Biz de her zaman destek çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Mustafa İduğ ise "Buradaki esnaf haftanın beş günü ticaret yapıyor. Bu ülkenin ihtiyacı olan şey üretmektir. Bu pazarın yeniden açılmasından çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Tüm ilçelerde yaygınlaşmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - İZMİR

Başkan Soyer: 'Esnafa destek vermeye devam edeceğiz'
Başkan Soyer: 'Esnafa destek vermeye devam edeceğiz'
Başkan Soyer: 'Esnafa destek vermeye devam edeceğiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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