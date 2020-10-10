Başkan Soyer, Bostanlı Ahırkuyu Deresi'ndeki çalışmaları inceledi

İZSU Genel Müdürlüğü, Bostanlı'dan geçen Ahırkuyu Deresi'nde kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı.

İZSU Genel Müdürlüğü, Bostanlı'dan geçen Ahırkuyu Deresi'nde kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı. Körfez temizliği açısından önem taşıyan çalışma kapsamında, derenin deniz suyuyla beslenerek akışının sürekli hale gelmesi sağlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bostanlı Ahırkuyu Deresi'ne giderek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

İZSU Genel Müdürlüğü, kış mevsimi öncesi kent genelinde derelerin ıslah çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Körfezi'ne bağlanan Ahırkuyu Deresi'nin Bostanlı'dan geçen 900 metrelik bölümünde rehabilitasyon çalışması yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile birlikte derenin çalışma yapılan bölümünde incelemelerde bulundu. İZSU yetkilileri, derede yapılan çalışmanın 4 iş makinesi, 14 kamyon ve 28 kişilik ekiple tamamlandığı bilgisini verdi. Başkan Soyer, geceyi gündüzüne katarak çalışan ekipleri tebrik ettiğini belirterek, diğer derelerde de benzer uygulamaların yapılmasını istedi.

Neler yapıldı?

İZSU ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yağışlı havalarda deredeki olası tıkanma ve taşkınların önüne geçilmesi sağlandı. Derenin tabanı temizlenerek suyun düzenli akışının önündeki engeller kaldırıldı ve denizden temiz su entegre edilerek derenin görünümü iyileştirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı