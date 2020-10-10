Başkan Soyer, Bostanlı Ahırkuyu Deresi'ndeki çalışmaları inceledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Soyer, Bostanlı Ahırkuyu Deresi'ndeki çalışmaları inceledi

10.10.2020 14:48 | Son Güncelleme: 10.10.2020 14:51
Başkan Soyer, Bostanlı Ahırkuyu Deresi'ndeki çalışmaları inceledi

İZSU Genel Müdürlüğü, Bostanlı'dan geçen Ahırkuyu Deresi'nde kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı.

İZSU Genel Müdürlüğü, Bostanlı'dan geçen Ahırkuyu Deresi'nde kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı. Körfez temizliği açısından önem taşıyan çalışma kapsamında, derenin deniz suyuyla beslenerek akışının sürekli hale gelmesi sağlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bostanlı Ahırkuyu Deresi'ne giderek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

İZSU Genel Müdürlüğü, kış mevsimi öncesi kent genelinde derelerin ıslah çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Körfezi'ne bağlanan Ahırkuyu Deresi'nin Bostanlı'dan geçen 900 metrelik bölümünde rehabilitasyon çalışması yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile birlikte derenin çalışma yapılan bölümünde incelemelerde bulundu. İZSU yetkilileri, derede yapılan çalışmanın 4 iş makinesi, 14 kamyon ve 28 kişilik ekiple tamamlandığı bilgisini verdi. Başkan Soyer, geceyi gündüzüne katarak çalışan ekipleri tebrik ettiğini belirterek, diğer derelerde de benzer uygulamaların yapılmasını istedi.

Neler yapıldı?

İZSU ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yağışlı havalarda deredeki olası tıkanma ve taşkınların önüne geçilmesi sağlandı. Derenin tabanı temizlenerek suyun düzenli akışının önündeki engeller kaldırıldı ve denizden temiz su entegre edilerek derenin görünümü iyileştirildi. - İZMİR

Başkan Soyer, Bostanlı Ahırkuyu Deresi'ndeki çalışmaları inceledi
Başkan Soyer, Bostanlı Ahırkuyu Deresi'ndeki çalışmaları inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Mehmet Muş Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Özer Ezgi Mola Ajda Pekkan Yasemin Özilhan
Spor Falcao Arda Turan Fatih Terim Roland Garros Manuel Fernandes
Daha Fazla Kız Kaza Belen Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Soyer, Bostanlı Ahırkuyu Deresi'ndeki çalışmaları inceledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 14:52:31. #1.14#
title