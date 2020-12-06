Başkan sokakta görev yapan polis ve belediye çalışanlarını unutmadı
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Başkan sokakta görev yapan polis ve belediye çalışanlarını unutmadı

06.12.2020 10:28 | Son Güncelleme: 06.12.2020 10:33
Başkan sokakta görev yapan polis ve belediye çalışanlarını unutmadı

Balıkesir Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, hafta sonu kısıtlamalarında dışarıda görev yapan emniyet güçlerini ve Altıeylül personelini ziyaret ederek çay ve simit ikramında bulundu.

Balıkesir Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, hafta sonu kısıtlamalarında dışarıda görev yapan emniyet güçlerini ve Altıeylül personelini ziyaret ederek çay ve simit ikramında bulundu. Başkan Avcı, bu zorlu süreçte görevlerini fedakarca yerine getiren görevlilere teşekkür etti.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, sokağa kısıtlama yasağının geçerli olduğu hafta sonunda, sokaklarda görev yapan emniyet güçlerini ve belediye çalışanlarını ziyaret etti. Emniyet güçlerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Avcı, çay ve simit ikramında bulundu. Altıeylül personeli ile de bir araya gelen Başkan Avcı, çalışanlarıyla sohbet etti.

Başkan Avcı, "Zahmetli bir süreç geçiriyoruz. Bugün biz de saat 10 gibi çıktık. Hem sahadaki personelimizi hem de asayişi sağlamakla sorumlu olan polis arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Zor ve zahmetli bir süreç. Vatandaşlarımız da sokağa çıkma yasağına harfiyen uyuluyor. İnşallah bu süreci hep birlikte atlatacağız" dedi.

Çocuk parklarının boş olduğuna dikkat çekerek, güzel günlerin geleceğini söyleyen Avcı, "Parkı görüyorsunuz, çevresinde hiç kimse yok, çocuklarımız yok. Çocukların olmadığı bir park, yaşamayan ölü bir park gibi oluyor. İnşallah bu süreci atlattıktan sonra cıvıl cıvıl çocuk sesleri ile tekrar eski günlerimize kavuşmayı umut ediyoruz. Tabii bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde atacağız. Burada vermek istediğimiz mesaj, bu süreci birliktelik içerisinde atlatacağımız mesajıdır. Ben hep söylüyorum. Yine burada da söylemekte fayda var. Tabiri caizse bir cihan harbi yaşanıyor. Bu cihan harbi sadece sağlık çalışanlarımız, sadece Emniyet Teşkilatımız, sadece Jandarma Teşkilatımızla kazanılmaz. Bu topyekun bir savaştır. Bu topyekun savaş içerisinde, bizler de belediyeler olarak çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve bugüne kadar bütün vatandaşımızın sorunlarını ve isteklerini yerine getirmek için gayret sarf ediyoruz. İnşallah bugünden sonra da aynı şekilde çalışarak bu süreci tamamlayıp bu musibetten, inşallah hep birlikte millet olarak kurtulacağız" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Başkan sokakta görev yapan polis ve belediye çalışanlarını unutmadı
Başkan sokakta görev yapan polis ve belediye çalışanlarını unutmadı
Başkan sokakta görev yapan polis ve belediye çalışanlarını unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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