Başkan Söğüt'ten Çamlıtepe çıkartması
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Başkan Söğüt'ten Çamlıtepe çıkartması

Başkan Söğüt'ten Çamlıtepe çıkartması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 'Halk Meclisleri' programı kapsamında tüm gününü geçirdiği Çamlıtepe Mahallesi'nde yaptığı açıklamada, "Sözümüzü tutuyoruz, birlikte çözüm üretiyoruz" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 'Halk Meclisleri' programı kapsamında tüm gününü geçirdiği Çamlıtepe Mahallesi'nde yaptığı açıklamada, "Sözümüzü tutuyoruz, birlikte çözüm üretiyoruz" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Halk Meclisi programı kapsamında tüm gününü Çamlıtepe Mahallesi'nde geçirdi. Sabah saatlerinde başlayan program, akşama kadar devam etti. Başkan Söğüt ilk olarak Başkan Yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan ve Levent Yılmaz ile birlikte mahalle muhtarlığında Muhtar Mehmet Işık ile bir araya geldi. Burada mahallelinin talepleri ve sıkıntıları masaya yatırılırken, daha sonra saha gezisine geçildi.

Mahalleyi cadde cadde, sokak sokak gezen Başkan Şener Söğüt, vatandaşların sıkıntılarını da yerinde görerek çözüm üretmeye çalıştı. Çamlıtepe'nin büyük bölümünde altyapının tamamlandığını, üst yapısının da yeni olduğunu belirten Başkan Söğüt, "İSU ekiplerimiz şimdi alt kısımda çalışma yürütüyor. Altyapı projeleri zor ve meşakatli bir iş. Biraz sabır gerektiriyor. Vatandaşlarımızdan ricamız az daha sabırlı olmaları. Bizler de bu süreci en aza indirmek adına var gücümüzle İSU ekiplerimize desteğimizi sunuyoruz" dedi.

Çamlıtepe Spor Kompleksi için de son aşamaya gelindiğini belirten Başkan Şener Söğüt, "Proje üzerinde değişikliğe gitti. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte projeyi hayata geçireceğiz. Çok güzel bir tesis olacak. Havuz ile bir bütün şeklinde planladık. O bölge adeta spor kompleksine dönüşecek" diye konuştu. - KOCAELİ

Başkan Söğüt'ten Çamlıtepe çıkartması
Başkan Söğüt'ten Çamlıtepe çıkartması
Başkan Söğüt'ten Çamlıtepe çıkartması
Başkan Söğüt'ten Çamlıtepe çıkartması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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