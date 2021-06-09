Başkan Serkan Yıldırım, CHP'li vekil Yaşar Tüzün'ü eleştirdi
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Başkan Serkan Yıldırım, CHP'li vekil Yaşar Tüzün'ü eleştirdi

Başkan Serkan Yıldırım, CHP'li vekil Yaşar Tüzün'ü eleştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün istifasını istediği Ali Açıkgöz'ün 4 aydır İnhisar ilçesinde görev yapmadığını belirtti, Tüzün'ün Bilecik'ten bihaber olduğunu söyledi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün istifasını istediği Ali Açıkgöz'ün 4 aydır İnhisar ilçesinde görev yapmadığını belirtti, Tüzün'ün Bilecik'ten bihaber olduğunu söyledi.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün istifa talebine ilişkin açıklama yapan Yıldırım, "Çok kıymetli, Bilecik'in ağabeyi Sayın Yaşar Tüzün, talebinizi yerine getirmek isterdik fakat, şehrimizden uzun bir süredir uzak olduğunuz gözümüzden kaçmadı. Açıklamanızda bahsi geçen ve istifaya davet ettiğinize göre hala İnhisar Kaymakamı olan, Ali Açıkgöz'ün 4 aydır İnhisar ilçemizde görev yapmadığını, Bilecik halkı adına CHP teşkilatına ve size bildirmek isteriz. Son zamanlarda Atatürk üzerinden gündemi meşgul eden, sözde Atatürk'ü savunduğunu zanneden kesim, şimdiye kadar Atatürk'ün hedefleri doğrultusunda neler yapmıştır. Önce bunun cevabını vermelerini bekliyoruz. Bizler en büyük ortak paydamız olan Atatürk'ü kalpten seviyor, onun kurmuş olduğu Cumhuriyeti daha ilerilere taşımak için, ulaşımdan enerjiye, sanayiden ticarete, eğitimden sağlığa her alanda ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkartmak için var gücümüzle çalışıyoruz. O yüzden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sadece anmak yetmez, onu anlamak da gerek" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Serkan Yıldırım, CHP'li vekil Yaşar Tüzün'ü eleştirdi - Haberler
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