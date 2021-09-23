Başkan Serkan Acar'dan Öğrencilere Spor Sürprizi

ALİAĞA, İZMİR (Bültenler) - Başkan Serkan Acar okul bahçesinde öğrencilerle futbol, basketbol ve voleybol oynadı. Öğrencilerin Başkan Acar'a yoğun ilgisi ve oynanan maçlardaki heyecan renkli anlara sahne oldu.

Aliağa Fatih İlkokulu'nun bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe İlçe Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, Yeniçeriler Taraftar Derneği Yönetimi, Aliağa spor FK Teknik yönetimi ve futbolcuları, Aliağa Petkimspor oyuncuları, Siteler Mahallesi Kadın Futbol Takımı ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Aliağa'nın birçok spor branşında başarılı bir şekilde yer aldığını ifade eden Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, "Her öğrenci çalışkan ve kendisini üniversiteye hazırlama sorumluluğundadır. Hayalleriyle yaşayan bir gençliğe sahibiz. Her öğrenci derslerindeki başarısının yanında sportif ya da sanat alanında kendine eğitebilmeli, yetiştirmelidir. Hepinize başarılar diliyoruz" dedi.

BAŞKAN SERKAN ACAR, "NE BAŞARIRSAK EL BİRLİĞİYLE BAŞARIRIZ"

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, öğrencilerle buluşmada yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Fatih İlkokulu çok değerli bir Okul müdürüne ve öğretmenlere sahip bir okulumuz. Sportif etkinliklere önem veren bir okulumuz. Burada eğitim alan çocuklarımız altyapılarda da yeteneklerini gösteriyor. Fatih İlkokulu ve ortaokulunun spor altyapılarına sporcu yetiştirilmesi hususunda çok ciddi emekleri var. Tüm öğretmelere emeklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Bizler ne başarırsak el birliğiyle başarırız. Bizler sizler için çalışıyoruz. Sizler de Aliağa için çalışacaksınız. Yeni eğitim yılınızı kutluyorum. Aliağa'daki kurumlar olarak her daim sizlerin yanındayız"

ÖĞRENCİLERİN, BAŞKAN ACAR İLE SPORTİF SEVİNCİ

Başkan Serkan Acar okul bahçesinde öğrencilerle birlikte futbol, basketbol ve voleybol oynadı. Keyifli anların yaşandığı sportif etkinlikler renkli ve sıcak görüntülere sahne oldu. Öğrencilerle yakından ilgilenen ve sohbet eden Başkan Serkan Acar'ın öğrenci ve velilerle güzel anları çekilen fotoğraf kareleriyle ölümsüzleşti.

Öğrencilere büyük bir heyecan ve mutluluk yaşatan etkinlikte Aliağaspor FK futbolcuları ile Aliağa Petkimspor oyuncuları, Yeniçeriler Taraftar Derneği tarafından getirilen topları imzalayarak öğrencilere hediye etti. Yeniçeriler Taraftar Derneği, Aliağa'daki tüm okulları ziyaret ederek öğrencilere futbol, basketbol ve voleybol topu hediye etmeye devam edecek.

Bültenler - Son Dakika Haberleri