Başkan Serintürk, mahallelilerin ihtiyaçlarını dinledi

Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, Demirsubaşı Mahalle Muhtarı Necmettin Şanlı'yı muhtarlık ofisinde ziyaret ederek, mahallenin ve mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

Muhtarlıklar ve Halkla İlişkiler Müdürü Deniz Engin Çelik'in de eşlik ettiği ziyarette konuşan Başkan Yardımcısı Serintürk, Gemlik'in 35 mahallesinin bulunduğunu ve her mahallenin ayrı ihtiyaçları olduğunu hatırlatarak, "bu ihtiyaçları masaya yatırmak amacıyla haftanın belirli günlerinde farklı mahallelilerimizin muhtarlarının talep, şikayet ve önerilerini dinliyoruz. Mahallelerimizin sorunları yerinde inceliyoruz. Gemlik Belediyesi olarak ilçenin her mahallesine ayrı bir dokunuş yapmayı planladık. Demirsubaşı Mahallesinde öncelikli olarak yol yapımı, park ve bahçelerdeki tadilatları gerçekleştireceğiz" dedi.

Hedeflerinin vatandaşlara yaz mevsiminin sıcak günlerinde rahat bir ortam sağlamak olduğunu belirten Serintürk, "Bir yandan da ekiplerimiz kaldırım işgalleri ve seyyar satıcılarla ilgili denetimleri arttırdı. Temizlik ekiplerimiz de cadde ve sokakların temizliği için daha fazla mesai harcayacak" diye konuştu.

Muhtarlıkların, devletin tüm kurumlarını temsil eden ve mahalle halkı ile belediye arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü kaydeden Başkan Yardımcısı Serintürk, ortak akıl ve istişarelerle şehre kazandırılan hizmetlerin daha etkin hale getirileceğini sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İHA