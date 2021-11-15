Başkan Şerifoğulları, "Doğa Dostu Bisiklet Yolları projemiz yapım ihalesine çıkıyor"

MALATYA (İHA) - Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 'Doğa Dostu Bisiklet Yolları' projesinin yapım ihalesine çıkacağını duyurdu.

Elazığ'da 'Doğa Dostu Bisiklet Yolları' projesi hayata geçiriliyor. Proje kapsamında Malatya yolu Hazardağlı Kavşağı ile Hilalkent Alt Kavşağına kadar olan mesafede karşılıklı bisiklet yolu ve kaldırım düzenlemesi yapılacak. Başkan Şahin Şerifoğulları, proje için ihaleye çıkacaklarını söyledi.

Şehrin, altyapı, üstyapı, sosyal, sportif ve kültürel amaçlı birçok konuda sorunlarına çözüm olacak ve ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmalar hayata geçirdiklerini belirten Şerifoğulları, "Bu projemiz, 11 ana başlıkta 100 proje kapsamındaki 'Doğa Dostu Bisiklet Yolları' çalışmalarımızın sahadaki uygulanışıdır. Elazığ Belediyesi olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İl Bank ile iş birliği yaparak bir kısım da hibe kredi kullanarak projemizin yapım ihalesini gerçekleştiriyoruz. İhale Ankara'da yapılacak. Malatya yolu Hazardağlı ve Hilalkent Kavşakları arasında çift taraflı olmak üzere toplamda 6650 metre uzunluğundaki yeni bisiklet yolu yapım işimiz, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Söz konusu projenin yapım işini Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü kontrol edecektir. Proje kapsamında belirlenen güzergahta bisiklet yolu, bisiklet parkı, otopark, spor aletleri, yön çizgileri, levhalandırma, aydınlatma, çevre ve peyzaj düzenlemeleri yapılacak. İl Bank koordinatörlüğünde gerçekleşecek ihale, 23 Kasım 2021 tarihinde saat 14.00'te Ankara Çukurambar'da yapılacak. İnşallah projemizin bitişi ile şehrimizin yoğun olarak kullanılan güzergahlarından olan Malatya yolu, peyzaj alanı ve bisiklet yolu ile yeniden düzenlenerek bir vizyon sergileyecektir" dedi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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