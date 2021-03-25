Başkan Şeker: "Bu göreve ilçeme hizmet aşkı için geldim"
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Başkan Şeker: "Bu göreve ilçeme hizmet aşkı için geldim"

25.03.2021 09:23 | Son Güncelleme: 25.03.2021 09:27
Başkan Şeker: 'Bu göreve ilçeme hizmet aşkı için geldim'

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, 2021 yılı başından bu yana, tarım u"retiminin yapıldıgˆı arazi yollarının bakım c¸alıs¸maları ve çocuklar için sosyal alanlar inşa etmeye devam ettiklerini bildirdi.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, 2021 yılı başından bu yana, tarım u"retiminin yapıldıgˆı arazi yollarının bakım c¸alıs¸maları ve çocuklar için sosyal alanlar inşa etmeye devam ettiklerini bildirdi.

Başkan Şeker, yaptığı açıklamada, Mirohor, Çampınarı, Selamlı, Irmaklı, Sarıkavak, Karacaoğlan, Dere, Karadiken, Kesikköprü, Kavaklı, Çivi, Işıklar, Yeşilyurt, Alaçam, Kumaçukuru Gerit Yaylası, Yapıntı, Kızılalan, Topkaya, Gençali, İlice, Fakırca, Palantepe ve Hamam mahalleleri olmak üzere 23 mahallenin tarım u"retiminin yapıldıgˆı arazi yollarının bakım c¸alıs¸malarını gerçekleştirdiklerini, Çatalharman, Burunköy, Hacıahmetli, Karadiken ve Hamam mahallelerinde çocuklar için sosyal alanlar inşa ettiklerini söyledi. Başkan Şeker, "Ben bu göreve gelirken ilçeme hizmet aşkı için geldim. İlçe halkımı ayrım yapmadan sorunlarını dinlemeye ve sorunlarına çare bulmaya devam ediyorum. Beni bu mevkiiye getiren, oy veren ve vermeyen kim olursa olsun onlara hizmet vermeye devam edeceğim. İlçeme hizmet etmekten kimse beni alı koyamaz" dedi.

Başkan Şeker, mahallelerdeki yollarda iyiles¸tirme ve yenilemenin yanı sıra kaldırım, parke döşeme c¸alıs¸malarının da aralıksız devam ettiğini kaydetti. - MERSİN

Başkan Şeker: 'Bu göreve ilçeme hizmet aşkı için geldim'
Başkan Şeker: 'Bu göreve ilçeme hizmet aşkı için geldim'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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