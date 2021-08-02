Başkan Sandal: "Yeni plan ile birlikte hiçbir vatandaşımız hak kaybına uğramayacak"
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Başkan Sandal: "Yeni plan ile birlikte hiçbir vatandaşımız hak kaybına uğramayacak"

Başkan Sandal: 'Yeni plan ile birlikte hiçbir vatandaşımız hak kaybına uğramayacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Adalet Mahallesi gezisi sırasında esnaf ve vatandaşları yeni revizyon imar planı hakkında bilgilendirdi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Adalet Mahallesi gezisi sırasında esnaf ve vatandaşları yeni revizyon imar planı hakkında bilgilendirdi. Eski planın iptal edildiğini belirterek, vatandaşları söylentilere inanmamaları konusunda uyaran Başkan Sandal, "Yeni plan ile birlikte hiçbir vatandaşımız hak kaybına uğramayacak. Ben sizden biriyim. Sizi asla mağdur etmem" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Adalet Mahallesi Muhtarı Ali Uluç ve bürokratlarıyla birlikte mahalle sokaklarını gezerek esnafla, vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Sandal, esnafı tek tek ziyaret ederek, vatandaşın talep ve önerilerini dinledi. Bu kapsamda Adalet Mahallesi sokaklarında incelemelerde bulunan Sandal, atıl haldeki boş alanların düzenlenmesi, zamanla bozulan yol ve kaldırımların yenilenmesi talimatını verdi. Mahallede süren kilit parke çalışmalarını da inceleyen Başkan Sandal, ihtiyaç olan her mahallede, her sokakta çalışmaların aralıksız süreceğini kaydetti.

"Sizden biriyim"

Vatandaşlardan gelen soruları da yanıtlayan Başkan Sandal, imar durumu ile ilgili esnafa ve mahalle sakinlerini bilgilendirdi. Vatandaşların yanlış bilgilere itibar etmemesi çağrısında bulunan Sandal, "Bu bölgenin sosyal tesis olduğu yönündeki bilgi yanlış. Biz zaten vatandaşların da şikayet ettiği eski planı iptal ettik. Yeni plan hazırlıyoruz. Hiçbir vatandaşımızın hak kaybına uğramadığı bir plan hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini yasalar, mevzuat ve yetkilerimiz çerçevesinde karşılamak istiyoruz. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Belli bir seviyeye gelince mahalle sakinlerimizle yine bir araya gelerek içeriğini anlatacağız. Vatandaşımızla hem fikir olduktan sonra da uygulamaya geçeceğiz. Ben sizden biriyim. Sizi asla mağdur etmem" diye konuştu.

Adalet Mahallesi ziyareti sırasında Serhat Camisi'ni de gezen Başkan Sandal, cami imamının taleplerini de dinledi. Sandal, caminin avlusunun, abdesthanelerin, tuvaletlerin, armatürlerin, oturma gruplarının, aynalarının, ayakkabılıklarının baştan aşağı yenilenerek vatandaşlara yakışır, modern hale getirilmesi talimatını verdi.

Ayrıca 1594/1 sokaktaki parkın yeniden düzenleneceğini söyleyen Başkan Sandal, vatandaşların da talepleri doğrultusunda ağaçların budanarak alanın yeşillendirilmesi için çalışma yapılmasını istedi. - İZMİR

Başkan Sandal: 'Yeni plan ile birlikte hiçbir vatandaşımız hak kaybına uğramayacak'
Başkan Sandal: 'Yeni plan ile birlikte hiçbir vatandaşımız hak kaybına uğramayacak'
Başkan Sandal: 'Yeni plan ile birlikte hiçbir vatandaşımız hak kaybına uğramayacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Sandal: "Yeni plan ile birlikte hiçbir vatandaşımız hak kaybına uğramayacak" - Haberler
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