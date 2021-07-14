Başkan Sandal, Bayraklı'yı karış karış geziyor

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Emek ve Gümüşpala Mahallesi'nin muhtarlarıyla ilçe sokaklarını gezdi, esnafı ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Emek ve Gümüşpala Mahallesi'nin muhtarlarıyla ilçe sokaklarını gezdi, esnafı ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle ziyaretleri kapsamında yapılması gerekenleri bürokratlarıyla birlikte yerinde tespit ederek çözümler üreten Başkan Sandal, "Her mahallemiz bizim için değerli. Yapılması gereken ne varsa imkanlarımız dahilinde ihtiyaç olan her alanda hizmet vermeye devam edeceğiz" diye belirtti.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Emek Mahallesi'nin ardından Gümüşpala Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkan Sandal'a Emek Mahallesi'nde Muhtar Habip Obay, Gümüşpala'da ise Muhtar İsmail Balıkçı eşlik etti. Gümüşpala esnafıyla tek tek görüşen Başkan Sandal, dondurmacıda dondurma kardı, fotoğrafçıda fotoğraf çekti, mobilyacıda çekyat tamirine yardım etti, gençlerin daveti üzerine kahvehanede öğle yemeklerine misafir oldu. Başkan Sandal, bürokratlarıyla birlikte talep ve önerileri dinledi, mahallelerde yapılması gerekenlerle ilgili incelemelerde bulundu, hayata geçirilecek işleri anlattı. Ziyaretleri büyük mutlulukla karşılayan esnaf ve vatandaşlar, Başkan Sandal'a büyük ilgi gösterdi. Başkan Sandal, gezi sırasında gençlerle, çocuklarla ve esnafla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Emek Mahallesi'nde, bölgenin yeniden planlanmasıyla ilgili bürokratlarına talimat veren Başkan Sandal, bu kapsamda yeni muhtarlık hizmet binası, park, kreş, yol yenileme, ağaçlandırma ve çevre düzenlemeleriyle ilçe sakinlerinin hayatını kolaylaştıracak çalışmalara başlandığını belirtti.

Öte yandan Başkan Sandal, geçtiğimiz günlerde de Org. Nafiz Gürman Mahallesi Muhtarı Hüseyin Doğan, Nafiz Gürman Spor Kulübü ile Nafiz Gürman Gençlik, Sosyalleşme ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman Harman ve yönetim kuruluyla Dünya Barış Anıtı'nda incelemelerde bulundu. Yapılacak düzenlemelerle vatandaşların doğa içinde piknik yapıp, hoşça vakit geçirebilecekleri bir sosyal alan daha oluşturulacağını ifade eden Başkan Sandal, "Muhteşem manzaraya sahip Dünya Barış Anıtı dışında aynı zamanda mahallemize kreş, düğün salonu, futbol sahası, spor kulübü binaları ile sağlık ocağı kazandıracağız. Her şey Bayraklımız için" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Tüm mahallelerimizin daha nitelikli ve modern bir yapıya kavuşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü Bayraklı ve Bayraklı halkı her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyor. İmkanlarımız dahilinde esnafımıza ve tüm vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Zor günleri birlikte aşacağız" diye kaydetti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı