Başkan Şahin, Şehit Adem Güven'in Ailesini Ziyaret Etti

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Batman'da şehit düşen ve Samsun'da toprağa verilen Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven'in ailesini ziyaret etti.

PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven'in ailesini evlerinin önünde ziyaret ederek taziye dileklerini ileten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin,"Şehidimizin saygıdeğer annesi Saime Güven, babası Yusuf Güven, babaannesi Fatma Güven ile tüm aile bireylerini asla yalnız bırakmayacağız. Başta son şehidimiz Adem Güven olmak üzere tüm şehitlerimizi unutmayacak, unutturmayacağız. Emanetlerine sahip çıkıp, isimlerini ebediyete kadar yaşatacağız. Millet olarak hepimizin başı sağ olsun. Kıymetli ailesine sabırlar diliyorum" dedi.

Başkan Şahin, sözlerini şöyle tamamladı, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerinde hain planlar kurup parçalamak isteyenlerin emelleri boşa çıkacak. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için kahramanca mücadele ederek canlarını feda eden vatan evlatlarımızı rahmetle ve saygıyla anıyorum. Onları asla unutmayacağız. Geride bıraktığı emanetlerine sahip çıkıp isimlerini yaşatacağız. Hepimizin başı sağ olsun. Kıymetli ailesine de sabırlar diliyorum." - SAMSUN