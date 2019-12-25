Başkan Şahin; "İnsanların sağlıklı beslenmesine engel oluyorlar"

25.12.2019 09:45 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:50

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, basında yer alan hayvansal gıdalarla ilgili uzman olmayan kişilerin yaptıkları açıklamaların, insanların sağlıklı beslenmesine engel teşkil ettiğini ifade etti.



Başkan Şahin yaptığı açıklamada, "Son dönemlerde basında hayvansal gıda uzmanı olmayan kişilerin hayvansal gıdalar noktasında büyük bilgi kirliliği oluşturan ve toplumumuzun sağlıklı beslenmesini olumsuz etkileyen, korkuya sürükleyen bir takım açıklamalarına şahit olmaktayız. Hatta ve hatta konu öyle boyutlara ulaşmış durumda ki, bu kişiler nereden temin ettikleri, nasıl muhafaza edildiği belli olmayan hayvansal gıdalarla canlı yayınlarda deneyler yaparak insanlığın yüz yıllardır temel beslenme kaynaklarını oluşturan hayvansal gıdaları acımasızca infaz ederek adeta kabus algısı oluşturmaktadırlar. Bu programları izleyen vatandaşlarımız neredeyse mandıraların, kasapların önünden geçmekten imtina eder duruma gelmişlerdir. Hayvansal gıdaların, onaylı, ruhsatlı ve düzenli olarak veteriner hekim kontrolünden geçen iş yerlerinden alındığında, muhafaza ve pişirme yöntemlerine dikkat edildiğinde, içerdikleri esansiyel aminoasitlerle, büyüme faktörleriyle, zengin vitamin ve minerallerle nesillerimizin zihinsel ve bedensel gelişimlerinde, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde ne denli önem arz ettiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Bunu rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Büyükbaş hayvancılık işletmeleri, balık ve tavuk çiftlikleri, hayvansal gıda satışı yapan iş yerleri sürekli olarak kontrolden geçmekteyken, veteriner hekimler gecelerini gündüzüne katarak sağlıklı hayvansal gıdanın temini için çalışmaktayken, tavukçuluk ve balık sektöründe dünyanın birçok yerine ihracat yapacak kadar profesyonel hale gelmişken birilerinin çıkıp da hangi amaca hizmet ettiği belli olmayan açıklamalarıyla insanlarımızı hayvansal gıdadan korkutmaya çalışıyor olmalarını şiddetle kınıyoruz. Her şeyde olduğu gibi, dozunda ve uygun şekilde hazırlanmış tavuk etini yiyip süt içen kanser olmaz, ancak hayvansal gıdayı beslenme programından çıkaranlar, kanser de dahil birçok hastalığa davetiye çıkarmış olur. Hayvan sağlığı eğitimi almayan insanlar hayvansal gıda sağlığını yalan yanlış anlatarak insanlarımızı yanıltmasınlar" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA