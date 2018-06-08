Başkan Şahin: "Hizmet İçin Güçlü Hükümet, Güçlü Meclis"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Güçlü ve gelişmiş bir Türkiye için güçlü bir hükümet ve güçlü bir Meclis gerekiyor" dedi.

Başkan Şahin, Canik Muhtarlar Derneğini ziyaret ederek dernek başkanı Ahmet Seven ve Canik mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Başkan Şahin, dernek binasında yaptığı konuşmada, "Türk milletinin düşmanı çok. Bizim bizden başka dostumuz yok gibi bir durumdayız. O nedenle bize çok iş düşüyor. Bir ve beraber olmak zorundayız. Dayanışma içinde olursak bize yönelik olan tuzakları, komploları bozarız. Eğer biz de birbirimize düşersek, birliğimizi bozarsak düşmanlarımızın istediği şeye hizmet etmiş oluruz. Unutmayalım ne zaman bu ülkede güçlü hükümetler kurulduysa önemli hizmetler yapılmış, ne zaman güçsüz, zayıf hükümetler olduysa da hiçbir hizmet yapılamamış. AK Parti döneminde bir istikrar yakalandı. Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda büyük hizmetler verildi. Kısacası tüm bu hain planları bozmak için güçlü bir yönetim, güçlü bir hükümet, güçlü bir de Meclis olması lazım. Bu güçlü bir Türkiye için ülkenin gelişmesi için katkı sağlayacaktır. Örneğin 15 Temmuz'da güçlü bir hükümet, kararlı bir lider olmasaydı ne olurdu düşünmek bile istemiyorum" diye konuştu.

Başkan Şahin'e ziyareti sırasında AK Parti Canik İlçe Başkanı Ercan Eler de eşlik etti. - SAMSUN