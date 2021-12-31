Başkan Şahin dolmuş esnafı ile bir araya geldi

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, özel halk dolmuşu esnafı ile akşam yemeğinde bir araya gelerek, "Dolmuş esnafımızla kentimizin ulaşım konforunu en yüksek seviyeye çıkarmak için fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik'te dolmuşçu olarak görev yapan esnaf ile Bilecik Kent Ormanı'nda düzenlenen akşam yemeğinde buluştu. Kenttin ulaşımı hakkında karşılıklı görüş alışverişlerinin yapıldığı yemek, resmiyetten uzak samimi bir havada geçti. Yemeğe Belediye Başkanı Semih Şahin, Başkan Vekili Semih Tuzak, Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ve Bilecik Minibüsçüler Derneği Başkanı Tuncay Güler ile dolmuş esnafı katıldı.

"Dolmuş esnafımızla kentimizin ulaşım konforunu en yüksek seviyeye çıkarmak için fikir alışverişinde bulunduk"

Şehirdeki önemli aktörlerden dolmuş esnafının yönetime katılımının Bilecik için önemli olduğunu belirten Başkan Semih Şahin "Şehirlerin önemli dinamiklerinden biri de insanların ulaşımıdır. Dolmuş esnafımızla kentimizin ulaşım konforunu en yüksek seviyeye çıkarmak için fikir alışverişinde bulunduk. Çünkü bu şehri birlikte yönetiyor, şehrin geleceğine birlikte karar veriyoruz. Bilecik'i her alanda modern bir şehir yapmak için çalışıyoruz. Bu anlamda kendilerinin görüş ve taleplerini dinledik. Bizim kendilerine karşı görüş ve taleplerimiz oldu. Sorunları aşmak ve halkımıza her zaman daha iyi hizmet sunabilmek için karşılıklı anlayış ve uyum içerisinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dolmuş esnafının yüksek katılım gösterdiği yemek, toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - BİLECİK