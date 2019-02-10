Başkan Şahin'den Atakum'da Esnaf Turu

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, Atakum ilçesindeki seçim çalışmalarını hızlandırdı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Atakumlularla kaynaşmaya devam ediyor. Gün boyu ilçenin en önemli ticaret merkezlerinde esnaf ziyaretlerinde bulunan Başkan Şahin, akşam da vatandaşlarla bir araya geliyor. Başkan Zihni Şahin, beraberinde AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy ve AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevim Özil ile birlikte seçim çalışmaları kapsamında Alparslan ve Atatürk bulvarlarında esnaf ziyaretleri yaptı. Yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Zihni Şahin, esnafla sohbet etti, sorunlarını ve kendisinden beklentileri dinledi. Başkan Şahin, "Gönül belediyeciliğini Atakum'da sürdürmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Hava soğuk ama Atakum halkımızın gönlünün sıcaklığı bizleri ısıtıyor. Allah'ın izni, vatandaşımızın destekleriyle 31 Mart yerel seçimlerinden büyük bir başarı ile çıkacak, ilçemizde hizmet çıtasını yükselteceğiz" dedi.

Atakum için yol haritası

Atakumlulara ilgileri için teşekkür eden Başkan Zihni Şahin, "Halkımızın bu tutumu omuzlarımdaki yükü ve sorumluluğu daha da artırıyor. Bu durum ayrıca, Samsun'umuzun en hızlı gelişen ve büyüyen, bu özelliği ile de adından ülke genelinde bahsettiren ilçesi Atakum'da başkanlık görevini yerine getirmenin ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. İşte bu nedenledir ki seçimlere çok sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Profesyonel kadromuzla ilçemizin her karışında nabız yokluyoruz. Halkımızı dinliyor, sorunları, gelecekten beklentileri tespit ediyoruz. Tüm bu çalışmalarımız 31 Mart'tan sonrası için Atakum'daki yol haritamızı çizecek" diye konuştu.

Taziye ziyaretinde bulundu nişana katıldı

Başkan Zihni Şahin, esnaf turunun ardından ise akşam saatlerinde Yunus Evler Sitesi sakinlerinin misafiri oldu. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Azem Yıldız ve Ali Meral'in yakınlarına taziye dileklerini ileten Başkan Şahin, Umre'den dönen Atakum İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Şakire Sönmez'i de ziyaret etti. Başkan Zihni Şahin son olarak, Sinan ile Gökçen çiftinin nişan yüzüklerini takarak genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA