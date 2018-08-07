Başkan Şahin: "Beton Yolda Atağa Geçtik"

Terme ilçesindeki beton yol çalışmalarını inceleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Bütün grup yollarımızı asfalt veya beton yapıyoruz. Amacımız kaliteli ve uzun ömürlü yollar yapmaktır. Beton yolda atağa geçtik" dedi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ve AK Parti Terme İlçe Başkanı Ali Kılıç ile birlikte beton yol yapılan bölgelerde inceleme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, teknik ekipten çalışmalar hakkında bilgi alırken aynı zamanda denetlemeler de yaptı. Başkan Şahin, ilk olarak Ambartepe Mahallesi'nde devam eden beton yol çalışmalarını inceledi.

Kalıcı yollar hizmete girdi

Ambartepe'de başlayan 12 kilometrelik beton yol çalışmalarının kısa sürede 3 kilometresinin bittiğini belirten Başkan Şahin, "Her zaman söylediğimiz gibi yol medeniyettir ve bizi sevdiklerimize kavuşturur. Cumhurbaşkanımız ile birlikte Türkiye'de yol kavramı tamamen değişmiştir. İnsanlarımız bölünmüş yol kavramı ile bu dönemde tanışmış oldu. Bizler göreve geldiğimiz günden itibaren mahallelerimizin temel sorunu ve talebi olan yol çalışmalarına ağırlık verdik. 20 ila 30 yıl bakım istemeyen ve kalıcı yollar hizmete sunuyoruz. Bütün grup yollarımızı asfalt veya beton yapıyoruz. Amacımız kaliteli ve uzun ömürlü yollar yapmaktır. Beton yolda atağa geçtik. Ben özellikle yol yapımına duyarlı olan ve yeri geldiğinde arazilerinden feragat eden vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vatandaşlardan Başkan Şahin'e hizmet teşekkürü

Başkan Şahin, Ambartepe'deki beton yol çalışmaları incelemeleri sonrası Kocamanbaşı Mahallesi'ne giderek vatandaşların sorunlarını dinledi. Çalışmalardan dolayı Şahin'e teşekkür eden vatandaşlar, yıllardır birçok dönemde yapılmayan yolların bu dönem yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Daha sonra Emiryusuf Mahallesi'ne giden Şahin, belediye ve ilçe başkanlığını da ziyaret ettikten sonra Terme'den ayrıldı. - SAMSUN