Başkan Sadıkoğlu: "Küçük ölçekli firmaların büyümesinin önünü açtık"

Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Malatya Sanayisine büyük ve nitelikli firmaların yatırım yapmasını sağlarken, ilimizde küçük ölçekte üretim yapan ve büyüme arzusu olan firmalarımızın da sanayileşmesinin önünü açtık" dedi.

Malatya'da 10 yıldır Akpınar'da bir iş hanının bodrum katında üretim yapan Erçin Ayakkabı Atölyesi, Malatya 1.OSB'de yapılan yer tahsisi ile daha geniş ve modern ortamda üretim yapmaya devam edecek.

"KÜÇÜK FİRMALARIN SANAYİLEŞMESİNİN ÖNÜNÜ AÇTIK"

Erçin Ayakkabı Firmasını ziyaret eden ve firma sahibi Mehmet Cirik'ten bilgiler alan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Bizim OSB'de şöyle bir hedefimiz vardı. İlk etapta Malatya'da yatırımı olmayan büyük ve uluslararası firmaları ilimize yatırıma davet etmek ve istihdamın önünü açmaktı. Yapmış olduğumuz girişimler ile birçok büyük firma ilimizde yatırım yaptı, yanlarında en az biner kişi çalışıyor. Bir diğer hedefimiz de sanayi bölgemiz dışında üretimi olan küçük ve orta ölçekli, gelişmeye açık firmalarımızın büyümesini sağlamak. Bu kapsamda yer tahsisi yaptığımız firmalardan biri de Erçin Ayakkabı. Çalışma şartları büyümeye müsait, uluslararası düzeyde üretim yapan ancak nitelikli yeri olmadığı için yıllarca işlerini geliştiremeyen firmamız, bundan sonra daha geniş bir ortamda daha kaliteli üretim yapacak. Yeni makine ekipman ile daha çok personel çalıştırarak ilimiz istihdamına da katkı sunacak" şeklinde konuştu.

"BÜYÜK FİRMALARIN YATIRIM YAPMASINI SAĞLADIK"

Malatya sanayisinin büyümesi ve istihdam sayısının artması için büyük ve nitelikli firmalara yer tahsisi yaptıklarının altını çizen Başkan Sadıkoğlu, "2018 yılında göreve geldiğimiz günden bu yana ilimiz ekonomisi için canla başla çalışıyoruz. Ticari hayatta yer alan üyelerimizin işlerini geliştirmeleri için projeler üretirken, Malatya sanayisinin de bölgesinde vizyonu olan bir sanayi olması için emek veriyoruz. Bu kapsamda göreve geldiğimiz günden bu yana toplam 36 nitelikli firmaya yer tahsisi gerçekleştirdik. Bu firmalarımızın 12 tanesi üretime geçti ve 7 bine yakın personel istihdam ettiler. Diğer firmalarımız da inşaat aşamasında ve bu firmalarda üretime geçtiğinde Malatya Sanayimize ek 17 bin istihdam sağlamış olacağız. Bir yandan OSB'nin büyümesini sağlarken, diğer taraftan da ilimizde yaşan insanımızın iş sahibi olup evine helal ekmek götürmelerine vesile olmaya çalışıyoruz. Tüm bunları yaparken herhangi bir karşılık beklemiyoruz, tek arzumuz evine ekmek götürecek olan herkesin hayır duasını almaktır" dedi.

"YILLARDIR ARSA TALEBİMİZ VARDI"

Ziyaretlerinden ve yer tahsisinden dolayı Başkan Sadıkoğlu'na teşekkür eden Mehmet Cirik, "Yıllardır bu iş hanının içinde üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz ayakkabılar hem yurt içinde hem de yurt dışında satılıyor. 80 personelimizle burada sıkışıp kaldık. Bizden talep edilen günlük 1000 çift ayakkabı, ancak biz günlük 300 çiftten fazla üretemiyoruz. İşimizi büyütmek için yıllardır OSB'den arsa talebimiz vardı. Bir türlü olumlu sonuç alamıyorduk, ilk defa Oğuzhan Başkanımız bu talebimize olumlu karşılık verdi. Atölye ortamından çıkıp fabrika ortamına geçecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kısa sürede üretim merkezimizin inşaatına başlayacağız. Alanımız genişleyeceği için hem işlerimizi büyüteceğiz, hem de daha fazla kişiyi istihdam edeceğiz, en az 200 kişi istihdam etmeyi planlıyoruz. Böylece ilimize ve ülkemiz ekonomisine daha çok katkı sunacağız. Ben başta Malatya TSO Başkanımız Oğuzhan Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler