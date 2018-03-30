Başkan Remzi Aydın: "Fahri Korutürk Caddesi Ramazan Ayında Hizmet Verecek"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Fahri Korutürk Caddesi'nde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vererek, "Fahri Korutürk Caddesi Ramazan ayında hizmet verecek" dedi.

Eyüpsultan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen ve her Perşembe günü saat 20: 23'te Facebook ve Twitter üzerinden canlı yayınlanan Eyüpsultan'da Gündem programında yapılan faaliyetler konuşulurken, vatandaşların soruları da cevaplandırıldı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın konuk olduğu ve sosyal medya üzerinden gelen soruların cevaplandığı programda, Fahri Korutürk caddesinde devam eden çalışmalar da soruldu.

Fahri Korutürk caddesinde devam eden çalışmalardaki son durum hakkında açıklamalar yapan Başkan Remzi Aydın şunları söyledi: "Fahri Korutürkteki çalışmalarımız bizim büyük ESTAM projemizin bir parçası, ilk adımı. Dolayısıyla son derece kreatif son derece ince ve detaylı çalışmalarla proje oluşturuldu. Fikir projesi ilçemize, belediyemize ait. Projenin uygulaması da İstanbul Büyükşehir Belediyemize ait. Bir yandan İSKİ giriyor, önce alt yapıyı hallediyor, ardından da yüzeyi ile beraber Büyükşehir Belediyemiz giriyor ve planlandığı gibi her şey gayet güzel ilerliyor"

Herhangi bir aksamanın veya sarkmanın olmadığını vurgulayan Başkan Remzi Aydın şöyle devam etti: "Hummalı bir şekilde son derece profesyonel, işinin ehli ekiplerle çalışmalar devam ediyor. Gerek yapım tekniği açısından gerekse kullanılan malzemeler açısından son derece yüksek teknolojinin, yüksek kalitenin sergilendiği bir çalışma aslında."

Başkan Remzi Aydın, böyle bir çalışmanın Türkiye'de ilk defa İstiklal Caddesi'nde yapıldığını belirterek ikincisinin de ilçemiz Eyüpsultan'da hayata geçirildiğinin altını çizdi ve şöyle devam etti:

"Bana söylendiği kadarıyla Türkiye de ilk defa böyle bir çalışma tarzı İstiklal Caddesinde yapılmış. İkincisi de Eyüpsultan'da Fahri Korutürk caddesinde yapılıyor. Yani olabildiği kadar, çevreye en az zararla esnafın, yayaların ve diğer ulaşım paydaşlarının en az zararla etkilenecekleri bir çalışma yöntemi takip ediliyor. Geceleri çalışılıyor ve altyapı komple yenileniyor. Bütün alt yapı tesisleri komple yenileniyor, kapasiteleri arttırılıyor, üstü beton ve mıcırla kapatılıyor ve beraberinde taşlar döşeniyor"

Fahri Korutürk Caddesi Ramazan ayında hizmet verecek

Ramazan ayı girmeden çalışmaların sonlanacağını belirten Başkan Remzi Aydın şu ifadeleri kullandı: "Dediğim gibi son derece planlı bir şekilde gidiyor. Harfiyen ve adeta milimetrik bir şekilde planlanmıştı. Havalar da çok iyi gitti. Başlangıçtaki planlamamıza göre bir kaç gün de önde gidiyoruz. İnşallah Ramazan ayı girmeden 10-15 gün önce Fahri Korutürk caddemizden ekipler tamamen çıkmış olacak. Fahri Korutürk caddesi Ramazan ayında inşallah hizmet verecek."

Yapılan çalışmalar hakkında vatandaşın "acaba bir zaman sonra bu çalışmalar sökülerek farklı bir kurum tarafından yenilenir mi" gibi bir endişeye kapılmamalarını da söyleyen Başkan Remzi Aydın, şunları söyledi: "Fahri Korutürk caddesinde ilk defa yapılan bir teknik derken biraz da bundan bahsediyordum. Bizim en büyük sıkıntımız belediye olarak, millet olarak; yapılan yerlerin yeniden başka bir sebeple kazılması kırılması ve onarımı yapılması. Burada böyle bir şey olmayacak inşallah. Çünkü dediğim gibi öncelikle bütün altyapı sıfırdan yenileniyor. Dolayısıyla bu altyapının tamir bakım ve onarımı gerekmeyecek.

Ama ola ki gerekti, çok istisnai bir durum oldu, o zaman da uygulanan yöntemden dolayı belli mesafeler arası şaftlar konduğu için o kapaklı şaftlardan girilerek arıza-bakım ve onarım işlemleri yapılacak.

Dolayısıyla taşları kırmak gibi bir şey olmayacak bundan sonra. Hem imalat süreçleri hem de bu imalatın gerekliliği bunu gösteriyor zaten"

Başka Remzi Aydın, işçilerin milimetrik çalıştığını söyleyerek şu bilgileri verdi: "Taşlar çok özel seçildi. Son derece kaliteli taşlar. İşçilik gerçekten çok iyi çok titizlikle yapıyorlar. Milimetrik ölçüler ile çalışıyorlar. Çok da hızlı ilerliyorlar. Ben çok güzel ve kalıcı bir çalışma olacağını düşünüyorum" Fahri Korutürk'ü en az 50-60-70 yıl bir daha ellenmeyecek şekilde, çok kalıcı bir eser haline getiriyoruz İnşallah. Bu çalışmamız ESTAM kapsamında Fahri Korutürk'ten başladı, hemen ardından Kırk Merdiven caddesiyle devam edecek. ve diğer ara sokaklar Halid Bin Velid caddesi ve diğer ara sokaklarla, üçgen adayla, sahille, otantik çarşıyla, oyuncakçılar çarşısı ile arastayla etap etap bu çalışmalar devam edecek ve bittiğinde 60 bin metrekare civarında bir alan bütün altı ile üstü ile yenilenmiş olacak ve inşallah bir daha da hiç bir şekilde kazma vurmayı gerektirmeyecek kalıcı bir şekilde eserimize kavuşmuş olacağız" - İSTANBUL