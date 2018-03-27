Başkan Remzi Aydın Esnafa Estam'ı Anlattı

İlçe esnafına ESTAM çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Ben Eyüpsultan'da doğmuş, Eyüpsultan'ın bir çocuğu olarak, yüzlerce hatıralarımın olduğu bu caddeye, bugün bir Belediye Başkanı olarak vefa borcumu ödemek istiyorum.

Eyüp Sultan Tarihi Merkez Yönetimi (ESTAM) Esnaf Buluşmaları kapsamında tarihi merkezde bulunan esnafa yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ile birlikte çok sayıda esnaf katıldı. Toplantıda Tarihi Merkez için hazırlanan toplam 67 projeden biri olan Fahri Korutürk Caddesi üzerinde başlayan ESTAM çalışmaları ile ilgili bilgi verildi. Toplantıda altyapı yenileme çalışmaları anlatıldı. Ayrıca Fahri Korutürk Caddesi'ne özel olarak gerçekleştirilecek cephe düzenlemeleri, kent mobilyaları uygulamaları, ve zemin kaplamaları animasyonlar eşliğinde esnafa anlatıldı.

Çalışmalarda 98 hektarlık tarihi alanın a, b, c olarak 3 yönetim bölgesi ve 3 yönetim merkezine ayrıldığı, 7 etaba bölündüğü anlatıldı ve tüm bölgede uygulanacak 67 proje hakkında bilgiler verildi.

"İşin ehli insanlarla günlerce çalıştık"

Başkan Remzi Aydın toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi; "Bu çalışmalarla ilgili bize sorunları iyi tespit ettiğimiz ve iyi çözümler getirmiş olduğumuz şeklinde dönüşler oluyor. Biz buralarda doğduk büyüdük, buraların eski halini, yeni halini, ihtiyaçları çok iyi biliyoruz. Çözümleri de bu yönde öneriyoruz. İşin ehli olan insanlarla günlerce çalıştık. Bir defa yapalım tam yapalım dedik. İslambey ve Fahri Korutürk caddelerinde altyapı komple yenilendi. Kapasiteleri arttırıldı. İnşallah bundan sonra 50 - 60 yıl el değmeyecek şekilde bir eser ortaya çıkarıldı. Son sistem çalışma yapıldı. Herhangi bir arızada artık yollar kazılmayacak. ESTAM projesi hazırlık çalışması 2,5 sene sürdü. ESTAM, belli bir bölgenin özel kuralları olan özel yönetimi gibi düşünülebilir. Şimdi Fahri Korutürk Caddesi'ne, tarihi dokuya zarar vermeden, altyapısıyla, üst yapısıyla tam olarak uygulamasını yapacağız. Eyüpsultan İstanbul'da, hatta dünyada nadir olan yerlerden bir tanesi. Eyüpsultan tarihi bir bölge aynı zamanda hayatın devam ettiği bir bölge. Bu anlamda çok özellikli. Yaşayan bir bölge olunca o tarihi bölgeyi korumak güçleşiyor. Yaşayan bölgede yıpranma da oluyor. Biz istedik ki burası yaşayan bir bölge olsun ama korunarak yaşansın, düzenli olsun, sistemli olsun, estetik olsun. Buraları korumak en başta sizlerin sorumluluğunda. Çünkü buraları koruduğumuz takdirde kıymetini, değerini devam ettirir. Esnaf olarak sizler de buraların nasıl kıymetli olduğunun farkındasınız. Birer Eyüpsultanlı olarak beldemize sahip çıkalım."

"Bir Eyüpsultanlı olarak vefa borcumu ödemek istiyorum"

Başkan Aydın, "Ben Eyüpsultan'da doğmuş, Eyüpsultan'ın bir çocuğu olarak, yüzlerce hatıralarımın olduğu bu caddeye, bugün bir Belediye Başkanı olarak vefa borcumu ödemek istiyorum. Benim böyle bir katkım olacak ama bundan sonra eserleri yaşatmak sizlerin sorumluluğu altında olacak. Eminim şehrimiz daha güzel olacak" dedi.

Toplantı sonunda esnafın sorularını yanıtlayan Başkan Aydın, sonrasında Fahri Korutürk Caddesi üzerindeki çalışmaları inceledi. - İSTANBUL