Başkan Rahmi Metin Belediye'nin Bütçesine Katkı Sunacak Projeleri Yerinde İnceledi…
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Başkan Rahmi Metin Belediye'nin Bütçesine Katkı Sunacak Projeleri Yerinde İnceledi…

Başkan Rahmi Metin Belediye'nin Bütçesine Katkı Sunacak Projeleri Yerinde İnceledi…
Habermetre - Haberler | Toplum

Rize Belediye Başkanımız Rahmi Metin Rize Belediyesi'nin bütçesine katkı sağlayacak proje çalışmaları ve sahada devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek gelinen son durumla ilgili teknik ekipten bilgiler aldı.

Rize Belediye Başkanımız Rahmi Metin Rize Belediyesi'nin bütçesine katkı sağlayacak proje çalışmaları ve sahada devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek gelinen son durumla ilgili teknik ekipten bilgiler aldı.

Belediye Başkanı Rahmi Metin beraberinde başkan yardımcısı Muhittin Aydın Bilsel ile birlikte yapımı devam eden Deniz Feneri Sosyal Tesisi, Çay Çöpünden Mangal Kömürü ve Elektrik Üretimi Tesisi ve merkezde devam eden altyapı çalışmalarını incelemede bulundu.

İnceleme programına ilk olarak Boğaz Mahallesi sahilinde deniz dolgusu üzerinde inşa edilen ve an itibariyle kaba inşaat çalışmaları devam eden Deniz Feneri Sosyal Tesisi ile başlayan Belediye Başkanı Rahmi Metin tesisin yanında olta balıkçıları için yapımı devam eden iskele çalışmasını inceledi. Temeli atılan ve duvar çalışmaları ile seyir terasının yapım aşaması hızla devam eden sosyal tesis projesi tamamlandığında vatandaşların denize sıfır dinlenebilecekleri bir alan olacak.

İnceleme programı çerçevesinde Kalkandere Organize Sanayi bölgesinde Rize Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve büyük bir kısmı tamamlanan Çay Çöpünden Mangal Kömürü ve Elektrik Üretimi Tesisi ile devem eden Başkan Rahmi Metin, kurulumu devam eden fabrika alanını gezdi.

Kurulum aşamasında olan fabrika alanının bir kısmının çatısı kapatılarak iç zemin betonu dökülürken, kalan kısımda ise çatı ve zemin betonlama işlemi önümüzdeki hafta yapılacak. Çalışmalarda sona yaklaşılan alanda bir yandan da üretimde kullanılacak Çay çöpünün depolama işlemi devam ediyor.

Başkan Rahmi Metin inceleme programını sahada devam eden altyapı ve yol yapım çalışmalarını gezerek sonlandırdı.

Kaynak: Habermetre

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