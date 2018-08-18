Başkan Polat Kapalı Çarşı Esnaflarıyla Bir Araya Geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Kapalı Çarşı esnafları ile kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

Düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın yanı sıra, ESOB Başkanı Şevket Keskin, ESKKK Başkanı Ali Evren, İnönü Kapalı Çarşı esnafları katıldı.

Başkan Hacı Uğur Polat, esnaflığa ilk başladığı yerin Kapalı Çarşı olduğunu belirterek, "Esnaflık eğitimini ilk burada aldım. Esnaf, toplumun bel kemiği, harcıdır. Esnaf, kendisinin de ihtiyacı olduğu halde başkasına yardım edendir. Bu yönüyle esnafımızın değeri kıymeti anlatılamaz. Gerçekten toplumun hayatiyetinin devam etmesin temel unsuru esnaflarımızdır. Esnaflarımız her yönüyle milletimizle tamamen iç içedir" şeklinde konuştu.

Kapalı Çarşı'nın şikayetlerini ve sorunlarını yakinen bildiğini ifade eden Başkan Polat, "Kapalı Çarşı Malatya için çok merkezi yerde ama sürekli kan kaybediyor. Biz bu kan kaybını nasıl durdurabiliriz bunun çabası içerisinde olmalıyız. Kapalı Çarşı bugünkü durumdan daha iyi yerde olmalı. Bunun için el ele omuz omuza vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kapalı Çarşı'nın Malatya'ya dışarıdan gelen yabancıların ilk uğrak yerlerinden biri olduğunu söyleyen ESOB Başkanı Şevket Keskin ise, "Kapalı Çarşı esnafının daha fazla iş yapabilmesi için sorunları çözmek gerekiyor. Hacı Başkanımız gerçekten sorunları çözen, bizden öncede sorunları tahlil etmiş, burada esnaflıkta yapmış birisi. Buranın da sorunlarını en kısa zamanda çözeceğine ben inanıyorum" dedi.

Kapalıçarşı esnafları adına selamlama konuşması yapan Saim Güntan ise, Kapalıçarşı'nın Malatya halkı için bir liman olduğunu, kışın soğuktan yazın sıcaktan bunalan insanların uğrak yeri olduğunu söyledi. Çarşımız Malatya halkına hizmet veren yağmurda, karda, çamurda, sıcakta ve soğukta bütün insanların sığınacağı bir liman. İnsanlarımıza en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz. Başkanımıza yakın alakasından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - MALATYA