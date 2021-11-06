Başkan Palancıoğlu: "Şevket Bahçelioğlu Caddesi hayırlı olsun"

MALATYA (İHA) - Melikgazi Belediyesince Mimarsinan Organize Sanayi bölgesi ile Malatya Yoluna bağlayan yolun çok amaçlı olduğunu ve birçok katkısı olacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Üretim, ticaret ve istihdama katkı sağlayacak bu caddeye Meclis Kararı ile Şevket Bahçelioğlu ismi verildi" dedi.

Mimarsinan Osb yolunun şehirlerarası yola bağlantıların önemli olduğunu çünkü büyük tonajlı araç trafiğinin yoğun kullanıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu; "Şehrin doğu bölgesinde bir üretim üssü olan Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi üretimi ile hem ticareti hem ekonomiye hem de istihdama katkı sağlamaktadır. Bölgede yerleşim alanlarına girmeden güvenli bir ulaşım için Malatyolu arasında 5000 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğindeki yol çalışmasını tamamladık. Bu yol şimdi sadece ulaşım yolu değil üretim, ticaret ve istihdamın yolu olmuştur. 1989-1994 yılları arasında Melikgazi Belediyesi'nin ilk belediye Başkanı ŞEVKET BAHÇECİOĞLU isminin bu yola verilmesi için meclis kararı aldık. Melikgaziye emeği geçen çalışmaları ile halkın takdirini alan Sayın Bahçecioğlu'na bir bakıma teşekkür etmek istedik."

Kamyon ile tır taşımacılığını tamamen bu yol üzerinden sağlanacağını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, yolun yapımında çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışmalarını da gerçekleştirdiklerini ve bir bütün olarak tamamladıklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ