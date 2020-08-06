Başkan Öztürk ve Kaymakam Altıner Yahyalı'da denetim yaptı İçişleri Bakanlığının Türkiye genelinde "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganı ile başlattığı korona virüs denetimi Kayseri'nin Yahyalı İlçesinde de yapıldı.

İçişleri Bakanlığının Türkiye genelinde "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganı ile başlattığı korona virüs denetimi Kayseri'nin Yahyalı İlçesinde de yapıldı.

Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, kolluk kuvvetleri ve STK temsilcilerinin katıldığı denetimler sabah saatlerinde başladı.

Kaymakam Yunus Emre Altıner, Başkan Esat Öztürk ve beraberindekiler ilçe merkezindeki halka ve işletmelere alınan tedbirler hakkında bilgiler verdiler, tedbirlere uymayanlara uyarıda bulundular. Ayrıca maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtımı yaptılar.

Yapılan denetimler hakkında açıklamalarda bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, "Bugün 81 il, 922 ilçede başta valilerimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız ve güvenlik güçlerimizle beraber korona virüs denetimleri yapıldı. Yahya Gazi'nin şehri ilçemizde de kaymakamlığımız başkalığında denetimler yaptık. Hemşehrilerime kurallara uyma konusunda gösterdikleri titizlikten dolayı teşekkür ediyorum. Virüsten korunmanın yolu maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaktan geçiyor. Bugün birçok esnafımızı denetlemede bulunduk. Gerçek anlamda insanlarımız alınan tedbirlere uyuyorlar. Bu ilçenin sağlığını her şeyden çok önemsiyoruz. Bu nedenle de maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayan vatandaşlarımızı uymaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner ise açıklamasında, " Bugün tüm Türkiye'de, ilgili bakanlıkların ortak koordinasyonuyla Covid - 19 denetimleri yapılıyor. Bu denetimler insanlara ceza yazmak için değil, insanları uyarmak ve bu konuda dikkatlerini çekmek için yapılıyor. Tüm Türkiye olduğu gibi ilçemiz Yahyalı'da da kurumlarımızla beraber Covid - 19 denetimi geçekleştiriyoruz. Denetimlerimiz gün boyunca devam edecek. İşletmelerimize hijyen konusunda, maske takmaları konusunda ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Şuana kadarda ilçemizde olumsuz bir durum tespit etmedik. Genel itibariyle insanlar kurallara uyuyor. Kurallara uymayan, bilgi eksiği olan vatandaşlarımızı da kurumlarımız uyarıyor. Yaz mevsiminde insan hareketliliği arttı. Bu nedenle Covid - 19 virüsünün bulaş sayısı fazlalaştı. Bunun için önlem almamız gerekiyor. Bu sadece devletten beklenecek bir olay değil. Bütün insanların dikkat etmesi gerekiyor. Herkesi kendi kontrolünü sağlayarak, bulaş hızını düşürmemiz gerekiyor" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA