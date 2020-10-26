Başkan Özgan: "Tek yön uygulamasında kararın değiştirilmesini istedik"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Özgan: "Tek yön uygulamasında kararın değiştirilmesini istedik"

26.10.2020 12:47 | Son Güncelleme: 26.10.2020 12:51
Başkan Özgan:

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ilçede Türkeli Mahallesi Palmiye Caddesi üzerinde bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ilçede Türkeli Mahallesi Palmiye Caddesi üzerinde bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ilçedeki esnaf ve vatandaşların yanına giderek sorun ve taleplerini dinledi.

Kozan'ın gelişmesi için belediye ekiplerinin eksikleri gidermek için çalıştığını belirten Başkan Özgan sorunu olan esnaflarla da bir araya geldi. Esnaf, Palmiye Caddesinde daha önce hayata geçirilen tek yön uygulamasının kaldırılmasını talep ederek "Perişan durumdayız. Bir çare bulunmasını istiyoruz" dediler.

Başkan Özgan'da, "Seçimden önce bu yolun tekrardan çift yön olması için sizlerle görüşmüştüm. Seçimden sonra Kaymakamımız ile konunu takipçisi olduk. Daha önce alınan kararın değiştirilmesi yönünde görüş belirttik. Konu hem Adana Büyükşehir Belediyesinde hem de Ulaşım Koordinasyon Merkezinde inşallah sonuç alırız" diye konuştu. - ADANA

Başkan Özgan: 'Tek yön uygulamasında kararın değiştirilmesini istedik'
Başkan Özgan: 'Tek yön uygulamasında kararın değiştirilmesini istedik'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ümit Özdağ Ersin Tatar Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Birkan Sokullu Aras Bulut İynemli Erkan Kolçak Köstendil
Spor Babel Podolski Tisserand Vitor Hugo Rıza Çalımbay
Daha Fazla Sabah İzmir Fransa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Özgan: "Tek yön uygulamasında kararın değiştirilmesini istedik" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 13:06:39. #1.14#
title