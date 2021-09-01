Başkan Özen, "Esnafların Görüşü Bizim İçin Çok Önemli"
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Başkan Özen, "Esnafların Görüşü Bizim İçin Çok Önemli"

Başkan Özen, 'Esnafların Görüşü Bizim İçin Çok Önemli'
Bültenler - Haberler | Güncel

Yoğun iş temposundan fırsat buldukça vatandaşla bir araya gelerek istişare eden Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, esnaf ziyaretlerin de çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıyor.

İşyerlerine gerçekleştirdiği ziyarette, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Özen, esnaf ve vatandaşla sohbet ederek talepleri yerinde dinliyor.

Değişim ve dönüşümü birlikte gerçekleştiriyoruz

Genç, yaşlı herkesin ilgi gösterdiği Başkan Özen, ilçenin gelişmesinde önemli rol oynayan esnafla yapılan istişarenin önemine vurgu yaparak, "Esnafımızın görüşü bizim için çok önemli. Cazibesi her geçen gün artan ilçemizi, esnafımız ve vatandaşımızla birlikte geleceğe taşıyoruz. Sapanca'da değişim ve dönüşümü birlikte gerçekleştiriyoruz. Biz yerel yöneticiler olarak üzerimize düşen görev neyse onu yerine getirmeye hazırız. Esnafımızın işinin iyi olması halkımızın yüzünün gülmesi en büyük kriterimizdir" dedi. Bire bir taleplerini yerinde dinleyen Başkan Özen, kahvehanede oturan vatandaşla da sohbet ederek, daha güzel, bir Sapanca için fikir alış verişinde bulundu. İlçede 29 mahallelerinin bulunduğunu ve her fırsatta ilçe halkıyla bir araya gelmeye özen gösterdiğini kaydetti ve sokakta karşılaştığı yaşlı teyze ve amcalara da hal hatır sormayı ihmal etmedi.

İlçemiz hizmetin en güzeline layık

Yapılan ziyaretlerin amacının esnafla ve halkla istişare etmek olduğunu söyleyen Başkan Özen, sorunları yerinde görmek, ortak bir akılla sorunları çözmek, belediyenin çalışmalarını halka anlatmak, partili, partisiz ayrım yapmadan esnafları ziyaret ederek şehrin sorunlarını dinlediklerini ve projelerini halkla paylaştıklarını, sadece seçim öncesi değil her gün gerçekleştirdiklerini ifade etti. Halkla bütünleşerek yapılacak hizmetlerin daha verimli ve isabetli olduğunu belirten Başkan Özen, "Halkımızın ve esnafımızın her zaman yanlarında olduğumuzu bilmesi ve görmesi çok önemli. Zaman zaman düzenlediğimiz halk toplantıları ve bu yaptığımız ziyaretlerde ilçemizdeki gelişmeleri, belediyemizin hizmetlerini ve projelerimizi esnafımızla, halkımızla paylaşıyor, istek ve taleplerini dinliyoruz. Bölgemize yapılan yatırımlar ve projeler noktasında görüşlerini alıyoruz. Yaptığımız çalışmaları da yine halkımızın ve esnafımızın taleplerine göre şekillendirip gerçekleştiriyoruz. Ortak akılla hareket ederek, daha yaşanabilir ve modern bir Sapanca için çalışıyoruz. Biliyorum ki ilçemiz hizmetin en güzeline layık" ifadelerini kullandı.

Taleplerini bire bir anlattıkları için mutluluklarını dile getiren esnaf Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'e gerçekleştirdiği bu ziyaretler için teşekkür ettiler.

Kaynak: Bültenler

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Başkan Özen, "Esnafların Görüşü Bizim İçin Çok Önemli" - Haberler
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