Başkan Özen'den, Yeni Emniyet Müdürüne Hayırlı Olsun Ziyareti

Yeni görev yeriniz hayırlı olsun

Başkan Özen, bir süre önce 4.Sınıf Emniyet Müdürü Cihat Kayaer'in yerine Sapanca İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan 3.Sınıf Emniyet Müdürü Aslı Gül İlhan'ı makamında ziyaret etti. Başkan Özen; "Yeni görev yeriniz hayırlı olsun. Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizin huzuru, güveni ve refahı için çalışacağız. Her zaman emniyet teşkilatımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sapanca'mızın huzur ve güvenini sağlamak için fedakârca çalışan tüm emniyet personelimize başarılar ve kolaylıklar diliyorum" dedi. Başkan Özen, Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne güvenliğin ve asayişin daha iyi olanaklarda ve daha detaylı yapılması adına insansız hava aracı hediye etti.

Her zaman kamunun yararını gözetmekteyiz

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, "Belediyemize zaman zaman diğer kurumlardan talepler gelmektedir. Bizler Belediye yönetimi olarak her zaman kamunun yararını gözetmekteyiz. Tüm devlet kurumlarına elimizden geldiğince yardıma hazırız. Belediye Meclis Toplantımızda geçtiğimiz ay gündeme alınarak ve meclis üyelerimizin kararı ile kabul edilen insansız hava aracını İlçe Emniyet Müdürlüğümüze aldık ve hediye ettik. Huzurlu ve güvenli bir yaşam için tüm kurumlarla beraber bir aile gibi çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Emniyet Müdürü Aslı Gül İlhan, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'e ziyaretinden dolayı ve ilçede güvenliğin, asayişin daha iyi imkânlarla daha detaylı yapılması adına vermiş oldukları insansız hava aracı için de teşekkür ettiğini belirtti.

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