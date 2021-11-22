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Başkan Öz'den girişimci kadınlara ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Öz'den girişimci kadınlara ziyaret

Çanakkale'nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, girişimci kadınları ziyaret etti.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, girişimci kadınları ziyaret etti.

Girişimci kadınların iş yerlerine ziyarette bulunan Başkan Bülent Öz, "Çalışan, üreten ve değer katan kadınlarımızın gününde Çanlı girişimci kadınlarımıza onları destekleyen, bu toplum için önemini vurgulayan bir mektup sunduk. Güçlü kadın, güçlü toplum anlayışını benimseyen Çan Belediyesi, üreten kadınımızın her zaman yanında olmaya devam edecek" dedi. - ÇANAKKALE

Başkan Öz'den girişimci kadınlara ziyaret

Başkan Öz'den girişimci kadınlara ziyaret

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