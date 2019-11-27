Başkan Öndeş, Bedrettin Dalan ile bir araya geldi

27.11.2019 13:12 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:17

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, İstanbul'da siyasetçi Bedrettin Dalan ile bir araya geldi.



Hayata geçirdiği İNYA markasıyla büyük ses getiren ve özellikle tarımsal kalkınma anlamında oldukça başarılı bir grafik çizen Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'e bir destek de İstanbul'un ilk büyükşehir belediye başkanı olan Bedrettin Dalan'dan geldi. İlk ve ortaöğretimini Germencik ve Aydın'da tamamlayan Bedrettin Dalan'a ziyarette bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş Germencik Belediyesi iştiraki olan İNYA markalı incir ve zeytinyağı hediye etti. Dalan'a İNYA'nın ortaya çıkışı ve hikayesi hakkında bilgi veren Öndeş markalaşma süreci ve faaliyetlerinden bahsetti. Ziyarette Germencik'e dair önemli proje ve çalışmalardan da bahseden Belediye Başkanı Öndeş tecrübeli başkanla fikir alışverişinde bulundu.



İstanbul'da çeşitli temaslarda bulunan ve ilk durağı olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı siyasetçi Bedrettin Dalan ile bir araya gelen Öndeş ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulundu. Öndeş " Daha modern, daha güzel ve daha yaşanabilir bir Germencik için çalışıyor, üretiyor, yoğun zaman harcıyoruz. Malumunuz İNYA markamızı 7 ay gibi kısa sürede hayata geçirdik ve alanında uzman, markalaşma sürecini tamamlamış büyük firma ve iştiraklerle iş birliği yapmaya başladık. Bu hafta da birtakım temaslar için İstanbul'da bulunuyorum. İlk durak olarak Germencik'in yetiştirdiği büyük isimler arasında yer alan deneyimli siyasetçi Bedrettin Dalan ağabeyimizi ziyaret ettik. Germencik'e dair önemli konuları görüştük, yaptığımız faaliyetler ve yapacağımız projeler hakkında konuştuk. Sayın Dalan özellikle İNYA markamızı oldukça beğendi ve Germencik'in kader projesi olarak nitelendirdiğimiz bu denli büyük bir projeyi kısa zamanda hayata geçirmemizin kendisinde büyük memnuniyet oluşturduğunu ifade etti. Bizleri büyük bir samimiyetle karşılayan ve ağırlayan kıymetli hemşehrimiz, ağabeyimiz Bedrettin Dalan'a teşekkürü bir borç bilir saygılarımı sunarım" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA