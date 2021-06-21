Başkan Oktay Gaziantep'te çalıştaya katıldı
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Başkan Oktay Gaziantep'te çalıştaya katıldı

Başkan Oktay Gaziantep'te çalıştaya katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gaziantep'te düzenlediği 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gaziantep'te düzenlediği 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı. Çalıştayın oldukça verimli geçtiğini söyleyen Oktay, "Önümüzdeki dönemde neler yapacağımızı, ortak hayata geçirebileceğimiz projeleri konuştuk" dedi.

CHP tarafından Gaziantep'te düzenlenen Belediye Başkanları Çalıştayı, Türkiye genelinde 11'i büyükşehir belediye başkanı olmak üzere il, ilçe ve beldelerden toplamda 250'ye yakın CHP'li belediye başkanını bir araya getirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı çalıştayda 'halkçı belediyecilik' vurgusu yapıldı. CHP Gaziantep milletvekillerinin başkanlığında ayrı ayrı gruplara ayrılarak esnaf gezisi yapan belediye başkanları düzenlenen çalışma atölyelerinde yapılan çalışmaları ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilecek projeleri konuştu. Ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

3 gün süren çalıştaya katılan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet vermeye devam edeceklerini ve çalışmaların durmaksızın yürütüleceğini ifade etti. Çalıştay ile ilgili bilgi veren Oktay, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde belediye başkanlarımızla Gaziantep'te bir araya geldik. İki yılda gerçekleştirdiğimiz hizmetleri masaya yatırdığımız çalıştayda önümüzde ki üç yıl boyunca hayata geçireceğimiz ve gerçekleştireceğimiz çalışma ve projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Halkın iktidarı için yol haritamızı belirledik. Halkçı bir iktidar için var gücümüzle çalışıp, birlikte başaracağız" dedi. - MUĞLA

Başkan Oktay Gaziantep'te çalıştaya katıldı
Başkan Oktay Gaziantep'te çalıştaya katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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