Başkan Nursaçan: "Mesleki eğitim üretimin olmazsa olmazı"
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Başkan Nursaçan: "Mesleki eğitim üretimin olmazsa olmazı"

Başkan Nursaçan: 'Mesleki eğitim üretimin olmazsa olmazı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, mesleki ve teknik eğitimin ülkemiz ve özellikle de üretim için çok önemli olduğunu belirtti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, mesleki ve teknik eğitimin ülkemiz ve özellikle de üretim için çok önemli olduğunu belirtti. Bu önemin bilinciyle Kayseri OSB bünyesinde yer alan Özel OSB Teknik Koleji ile başarılı çalışmalar yaptıklarını dile getiren Nursaçan, daha donanımlı bireyler yetişmesi için ülkemiz eğitimine katkı sunduklarını ve sanayinin aranan eleman ihtiyacını gidermek için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliği ile gerçekleştirilen mesleki ve teknik eğitim öğrencilerinin istihdamına yönelik toplantıya; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Nursaçan, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Açıkgöz, İŞKUR'dan ilgili Daire Başkanları ile kurumlardan üst düzey bürokratlar katıldı. Mesleki eğitim öğrencilerinin staj süreleri ve istihdamı konusunda OSB'lerin talepleri, YÖK'ün bu alandaki çalışmaları ve İŞKUR desteklerinin ele alındığı toplantıda teorik eğitimin okullarda, uygulamalı eğitimin sektörde verilmesi gerektiği vurgulandı ve bunun için güçlü bir iş birliğinin gerektiği kaydedildi. Mesleki ve teknik eğitimin çok daha fazla etkin hale gelmesi ve bu eğitimi alan öğrencilerin istihdam edilerek üretime katkı sunması için özellikle son yıllarda önemli çalışmalar yapıldığını ifade eden Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın önemli çalışmaları var. OSBÜK Başkanımız Memiş Kütükçü ve yönetim kurulumuz mesleki eğitim konusunda çok hassas ve tüm kurumlarla iş birliğine önem veriyor. Bu çalışmaların çok daha ileri noktaya taşınması için ilgili kurumların hem fikir olduğunu görmekten de memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Mesleki ve teknik eğitimin ara eleman değil aranan eleman yetiştirdiğini dile getiren Tahir Nursaçan, aranan elemanın yetişmesi için Kayseri OSB bünyesindeki Özel OSB Teknik Koleji'nin çok başarılı bir insan kaynakları faktörü haline geldiğini söyledi. Bu başarıyı ilgili tüm kurumlarla birlikte daha iyi noktalara taşıma gayretinde olduklarını vurgulayan Başkan Tahir Nursaçan, sanayinin desteği olmadan mesleki eğitimin, eğitimin desteği olmadan da sanayideki gelişmenin çok zor olacağını dile getirdi ve mesleki eğitimin üretimin olmazsa olmazlarından olduğunu kaydetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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