Başkan Melik Yaşar'ın başlattığı eğitim seferberliği meyvelerini vermeye başladı
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Başkan Melik Yaşar'ın başlattığı eğitim seferberliği meyvelerini vermeye başladı

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar'ın başlattığı eğitim seferberliği, meyvelerini vermeye başladı.

Başkan Melik Yaşar'ın başlattığı eğitim seferberliği meyvelerini vermeye başladı
18.08.2020 17:44 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:20

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar'ın başlattığı eğitim seferberliği, meyvelerini vermeye başladı.

Üniversiteye hazırlık yapan öğrenciler için geçtiğimiz aylarda soru bankası ve kaynak kitap dağıtan Başkan Yaşar'ın attığı adım, sonuçlarıyla yüz güldürdü.

Çat'taki liselerde öğrenim gören ve Çat Belediyesi'nin dağıttığı kaynak kitaplarla üniversiteye hazırlanan öğrenciler sınavda büyük başarı kaydederken, Çatlı üniversite adaylarından Türkiye'de ilk 20 bine girenler bile oldu. Çat Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Merve Aktaş, Türkiye 20 bin 334'üncüsü olurken, yine aynı okulda öğrenim gören Kübra Baran da, Türkiye 50 binincisi oldu.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, yatırımların en güzelinin insana ve eğitime yapılan yatırım olduğunu vurgulayarak, "Bu anlayışla üniversiteye hazırlanan öğrencilerimiz için kaynak kitap ve soru bankaları hazırlatmıştık. Sene başında dağıttığımız bu kitaplar sayesinde öğrencilerimiz üniversiteye hazırlık sürecini dolu dolu geçirdi ve girdikleri sınavda büyük başarılar kaydettiler. Çatlı kardeşlerimizin elde ettikleri bu başarıyla bizim de göğsümüz kabardı. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyor, kutluyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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