Başkan Mahçiçek, "Atatürk Büyük Bir Dehaydı"

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde mesaj yayımladı. Başkan Mahçiçek, "ülkemizi bulunduğu ve sürüklendiği durumdan kurtarıp, ilkeleriyle ve felsefesiyle bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet demokrasi içerisinde yönetilmesini sağlayabilmiş Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyorum" dedi ve sözlerine şöyle devam etti.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkenin zor günlerinde milleti ayakta tutacak dinamiklerin farkında olarak, Türk milletini bir arada tutan, örgütleyen ve dünyayı okuyabilen çok büyük bir liderdi.

Türk Milleti tarih boyunca Alparslan'dan, Ertuğrul Gazi'ye, Fatih Sultan Mehmet Han'a ve daha nicelerine kadar büyük liderlere sahip oldu. Mustafa Kemal Atatürk de bir devrin kapanışı ve yeni bir devletin doğuşuna liderlik etmiş büyük bir dehaydı. Hiçbir devletin sömürgesi olmadan Türk Milleti'nin bağımsız bir şekilde yönetilmesini sağlamış, Cumhuriyeti kurarak hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin elinde olduğunu göstermiştir.

Hepimize örnek çalışkan, disiplinli, vatanını her şeyin önünde tutan, ilkelerinden ödün vermeden inandığı yolda dimdik ilerleyen, büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. "

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