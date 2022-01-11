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Başkan Kuş esnafı ziyaret etti

Başkan Kuş esnafı ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, rutin hale getirdiği esnaf ve vatandaş ziyaretleri ile talepleri yerinde dinleyip, anında çözümler üretmeye devam ediyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, rutin hale getirdiği esnaf ve vatandaş ziyaretleri ile talepleri yerinde dinleyip, anında çözümler üretmeye devam ediyor.

Seçildiği ilk günden itibaren esnaf ve vatandaşlarla her zaman iç içe olan ve talepleri sahada dinleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Çoğu zaman sabahın erken saatlerinde başlayan ziyaretlerde sokakları adeta makam edinen Başkan Kuş, esnaf ve vatandaşların da yoğun ilgisini görüyor. Son olarak beraberinde Belediye Meclis Üyesi İbrahim Halil Beyaz ile birlikte çarşı bölgesindeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kuş, hem talepleri dinledi hem de esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. Esnafın kendisine ilettiği talepleri hızlı bir şekilde çözülmesi için ilgili birimlere aktaran Başkan Kuş, esnafın ikramlarını da geri çevirmedi.

Esnaf ve vatandaş ziyaretleriyle taleplerini birinci ağızdan dinlemeye devam ettiklerini belirten Başkan Kuş," Esnaf ve vatandaşımızla her zaman iç içe olup, onları yerinde dinlemeye ve sorunları yerinde çözmeye devam ediyoruz. İlçemizi ilk gün söylediğimiz gibi; esnaf ve vatandaşlarımızla birlikte yönetiyoruz " diye konuştu. - ŞANLIURFA

Başkan Kuş esnafı ziyaret etti

Başkan Kuş esnafı ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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