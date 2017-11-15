Başkan Kurt, Eski Genel Sekreterler ile Bir Araya Geldi

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Cumhurbaşkanı ve Sayıştay eski genel sekreterleri ile bir araya geldi.



Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete Cumhurbaşkanı eski Genel Sekreteri Bülent Serim, Sayıştay eski Genel Sekreteri ve Onursal Daire Başkanı Hasan Baş ve Merkez Bankası emekli uzmanları katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Başkan Kurt konukları ile bir süre sohbet etti. Odunpazarı Belediyesi'nin yönetimine geldikleri 3 buçuk yılda Odunpazarı'nda hayata geçirdikleri projeleri anlatan Başkan Kurt; Odunpazarı'nı sosyal demokrat, halkçı ve katılımcı bir anlayış ile yönettiklerini vurguladı. 3 buçuk yılda 11 halk merkezi, 16 kütüphane açtıklarını dile getiren Başkan Kurt, "Odunpazarı Belediyesi'nin yönetimine geldiğimizde 'Kadınları ve çocukları ile mutlu bir Odunpazarı' dedik. Çalışmalarımızı, projelerimizi bu düşünceyle yapıyoruz. Kadınların ev ekonomilerine katkı sunmaları, istihdam edilmeleri için kurslar açıyor, onlara destek veriyoruz. Geleceğin büyükleri için kurslar, atölyeler açıyoruz. Sanattan spora hayatın her alanında olmaları için her zaman çocuklarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.



Odunpazarı Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Serim ve Baş, başarılı projelere imza attıldığını kaydetti. Odunpazarı Belediyesi'nin diğer belediyeler tarafından örnek alınması gerektiğini belirten Serim ve Baş, Odunpazarlılar ve Eskişehirliler için yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Kurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR