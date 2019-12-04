Başkan Koştu'dan engelliler onuruna yemek

04.12.2019 15:47 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:47

Başkan Koştu, "Engelli hemşehrilerimizle her fırsatta buluşmaya ve isteklerini elimizden geldiğince yerine getirmeye özen göstereceğiz"dedi.

Etkinliğe, İlçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Emniyet Müdürü Metin Kartal, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Murat Sağlık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz ve okul müdürleri de katıldı. Bu etkinliklerle engelli bireyler ve yaşam koşulları hakkında farkındalık oluşturmak istediklerini ifade eden Başkan Koştu, son yıllarda toplumumuzda bu yöndeki duyarlılığın artmasının memnuniyet verici olduğuna dikkat çekti.

BAŞKAN KOŞTU, "ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN KALICI ÇÖZÜMLER ÜRETMELİYİZ"

Etkinlik süresince aileler ve engelliler ile tek tek ilgilenmeye özen gösteren Belediye Başkanı Koştu, " Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, kalıcı çözümler üretmek, onların aileleriyle birlikte mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Engelli olmanın engel olmadığı bir Bergama inşa etmek amacıyla belediye olarak bizler görevlerimizi yerine getirmek için büyük bir çaba içerisindeyiz. Engelli insanlara saygı, insanlığa saygıdır" dedi. Başkan Koştu, "Tüm engelli kardeşlerime ve vefakar ailelerine sağlıklı, mutlu bir ömür diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler