Başkan Köse'den 100 günlük değerlendirme

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, göreve başlamasının 100. gününde çalışmalarını anlattı.

Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezinde (SAKEM) basın toplantısı düzenleyen Köse, göreve geleli 100 gün olduğunu ve bu süre içinde hiç durmadan çalıştıklarını söyledi.

Bu süre içinde ramazan ayı, Ramazan Bayramı, 23 Nisan ve 19 Mayıs gibi önemli günleri geride bıraktıklarını ve hepsinde çok özel programlar hazırladıklarını anlatan Köse, birçok ziyaret de gerçekleştirdiklerini anlattı.

Temizlik konusuna çok önem verdiklerini ve bu konuda çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirten Köse, otopark, SAKEM, Altın Safran Belgesel Film Festivali, Kent Konseyi, sosyal faaliyetler, parkomat sistemi, alt yapı çalışmaları, spor etkinlikleri, yaz okulları, halk masası, barınak, kültür merkezi, çocuk parkları, acil buton sistemi, hız kesiciler, toplu taşıma ve hobi bahçeleri ile ilgili çalışmaları aktardı.

Tarihi çarşı bölgesinde gelişi güzel sağlıksız ortamlarda yapılan lokum ikramlarının yasaklandığını ve bu kararlarının arkasında duracaklarını vurgulayan Köse, ikramların dükkan içinde daha sağlıklı bir ortamda yapılması gerektiğini aktardı.

Belediye meclisinin toplantılardan aldığı huzur haklarını öğrenci bursu ve yardım gibi hayırlı işlerde kullandığını belirten Köse, "Safranbolu'nun Filizleri" adı altında bir proje başlattıklarını, bu proje kapsamında site ve apartman sakinlerinin yapacakları yardımlarla öğrencilere burs sağlanacağını, bunun karşılığında apartman ve sitelere belediye olarak temizlik ve çevre düzenlemesi konusunda destekler verileceğini dile getirdi.

Parkomat sisteminden elde edilen ücretlerin de öğrencilere burs olarak aktarılacağından bahseden Köse, oluşturdukları kariyer merkezi sayesinde iş arayan kişiler ile iş yeri sahiplerini buluşturacaklarının altını çizdi.

Bitkisel atıklar konusunda bir firmayla anlaşıldığını ve atık yağların belirlenen merkezlerde toplanacağını söyleyen Köse, geri dönüşüm konusunda yapılan çalışmaları takip ettiklerini, ihale sürecinin devam ettiğini, üniversite önlerinde ve camilerde bedava çorba ikramlarının yapılacağını, hobi bahçelerinin oluşturulacağını bildirdi.

Kaynak: AA