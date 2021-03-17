Başkan Koloğlu Kent Konseyinde projelerini anlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başkan Koloğlu Kent Konseyinde projelerini anlattı

17.03.2021 09:49 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:07
Başkan Koloğlu Kent Konseyinde projelerini anlattı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen Kent Konseyi toplantısında ilçe halkına projeleri ve yapmak istedikleri konusunda bilgiler verdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen Kent Konseyi toplantısında ilçe halkına projeleri ve yapmak istedikleri konusunda bilgiler verdi.

Tüm Dünya'yı etkisi altına alan ve ölümlere neden olan korona virüs salgını birçok alanda yatırımların yarım kalmasına neden olurken, Cumayeri'nde proje ve yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu önümüzde ki aylarda başlayacak olan ve ilçeye yapmak istediği projeler konusunda Cumayeri Kent Konseyi üyelerine bilgiler verdi.

İlçede yapılması düşünülen mesire alanları, küçük sanayi sitesi, viyadük ve otopark konularında bilgiler veren Koloğlu öncelikle projelerin hayata geçirilmesi için birlik ve beraberlik olmasının şart olduğunu vurguladı.

İlçede yapılan çalışmaların basit ve günübirlik çalışmalar olmadığını söyleyen Koloğlu, "Projelerimizi çok önemsiyoruz. İlçemizi Düzce'nin en güzel ve en gözde ilçesi yapmak için imkanlarımız çerçevesinde harekete geçtik. Öncelik ilçe halkımızın en güzel Cumayeri'nde yaşamasını sağlamak ancak ilçemize gelecek misafirlerimizin de turizm konusunda rahat edebilmesini de sağlamamız gerekiyor. Bu kapsamda biz çalışmalarımız sırasında buraya dikiş atmayacağız, cerrahi operasyon yapacağız. Biz derinlemesine düşünüyoruz. Bizim Cumayeri ile ilgili güzel hayallerimiz var. Bizim Cumayeri olarak bir ve beraber olmamız gerekiyor" dedi. - DÜZCE

Başkan Koloğlu Kent Konseyinde projelerini anlattı
Başkan Koloğlu Kent Konseyinde projelerini anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Pervin Buldan Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Hakan Taşıyan Rasim Öztekin
Spor Hakan Kutlu Ersun Yanal Deniz Türüç Fırat Aydınus Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Koloğlu Kent Konseyinde projelerini anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 10:07:46. #1.14#
title