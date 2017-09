Başkan Koçaş, Atso Adaylığını Açıkladı

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş önümüzdeki seçimlerde ATSO'ya yeniden başkan adayı olduğunu açıkladı.



Başkan Koçak, yaptığı açıklamada 4 yıllık görev süresince yaptıkları çalışmaları anlatarak, "Biz bu şehri çok seviyor, bu şehir için hizmet etmeye devam ediyoruz. Aksaray'ın geleceği hepimizin geleceğidir" sloganı ile çıkmış olduğum yolda yeniden ATSO başkanlığına adayım. 2013 yılında göreve gelmiş olduğumuz Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulumuzun 4 yıllık görev süresini layığı ile tamamlamış bulunuyoruz. Bu süre zarfında makamların han bizlerin yolcu olduğunu bilerek hareket ettik ve Aksaray'ı sanayi şehri ve ticaret merkezi yapma yolunda projeler üreterek ilimize en iyi hizmeti vermenin haklı gururunu yaşadık. 4 yıllık görev süremiz boyunca başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımız, Bakanlarımız, TOBB Başkanımız ve devlet büyüklerimiz ile bir hareket ederek birlik ve beraberliğin en büyük temsilcisi olduk. Aksaray'a görev süremiz boyunca hizmet etmekten başka hiçbir şey yapmadık. Hiçbir yanlışın, hiçbir hukuksuzluğun, hiçbir yolsuzluğun destekçisi olmadık. Aksaray'ın ufkunu açacak, sanayisini geliştirecek her projenin arkasında hep olduk ve olmaya devam ediyoruz. Bugün ülkemiz genelinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine kayıtlı olan 365 oda ve borsamızın içerisinde en aktif ve en iyi proje üreten lobi çalışması gerçekleştiren odalar ve borsalar listesinde en üst sıralarda yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aksaray Ticaret ve Sanayi Odamızın yönetim kuruluna geldiğimiz günlerde kamuoyunda ticaret ve sanayi odaları ne iş yapar, nelerle uğraşır soruları ile bugün karşılaşmamamızın en büyük nedeni yapılan çalışmalar hizmetler ve projelerin kamuoyu tarafından görülmüş olmasıdır. Bizler bu süre zarfında Aksaray'da eğitimler seminer ve panel dalında her yıl ilimiz rekorunu kırdık. Yine aynı şekilde fuar organizasyonu ve fuarlara katılım dalında Türkiye'nin ilk 20, Aksaray'ın tarihinin ise büyük katılım oranını kırdık" dedi.



"Yeni faaliyetlerle odamıza ve üyelerimize güç kattık"



ATSO Başkanı Koçaş, "Odamız ve ilimiz tarihinde 2014 yılına kadar bir tek fuar organizasyonu yapılmaz iken yönetim kurulumuz 4 yıllık görev süresinde 6 fuar organizasyonu gerçekleştirmiştir. Bu organizasyonlarda 300 binin üzerinde vatandaşımız katılım göstermiş, 40 milyon TL'ye yakın ticaret hacmi oluşturulmuştur. Odalar ve borsalar birliği başkanımızın eğitime yapılan yatırım zararı olmayan tek yatırımdır mantığından yola çıkarak ilimize TOBB Meslek Lisesini kazandırdık. Bu süre zarfında üyelerimize en iyi hizmeti vermek adına hizmet birimlerimizde tek durak ofis modeline geçerek üyelerimizi büyük eziyetlerden kurtardık. Bilgi ve teknoloji dalında odamızı Aksaray'ın en teknik donanımlı sivil toplum kuruluşu haline getirdik. Halka hizmeti Hakka hizmet bilerek çıkmış olduğumuz bu yolda sizlerin takdiri ile 2017-2021 yılı yönetim kurulu başkanlığına aday olduğumu açıklıyorum. Odamızın ufkunu genişletmek, ilimiz ticaretini artırmak, üyelerimizin menfaatlerini ve çalışmalarını desteklemek her şeyden önemlisi Aksaray'ı sanayi şehri yapma yolunda devam etmemiz için siz değerli üyelerimizin ve kamuoyumuzun desteğini bekliyoruz. Rabbim çıkmış olduğumuz bu yolda hizmetlerimizin devamını sağlasın" şeklinde konuştu. - AKSARAY