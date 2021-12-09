GENÇLİK MERKEZİ İNŞAATI SON SÜRAT DEVAM EDİYOR - Haberler
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GENÇLİK MERKEZİ İNŞAATI SON SÜRAT DEVAM EDİYOR

GENÇLİK MERKEZİ İNŞAATI SON SÜRAT DEVAM EDİYOR
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, eski Şire Pazarının bulunduğu alana yapımı sürdürülen Gençlik Merkezi'nin inşaatında incelemelerde bulundu.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (Habermetre) - Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, eski Şire Pazarının bulunduğu alana yapımı sürdürülen Gençlik Merkezi'nin inşaatında incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Gençlik Merkezi'nin inşaat alanında incelemelerde bulunarak, sorumlulardan bilgi aldı.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Bahçelievler Mahallesine önemli bir eserin daha kazandırılacağını söyleyen Başkanımız, incelemeler sonunda yaptığı değerlendirmede şunları dile getirdi: "Eski Şire Pazarı yerleşkesinde yapımı devam eden Gençlik Merkezi inşaatında incelemelerde bulunup, çevredeki vatandaş ve esnafımızı ziyaret ettik. İnşallah kısa süre içerisinde Bahçelievler Mahallemize önemli bir eser daha kazandırmış olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. "

Toplam 2 bin 300 metrekare kapalı alana sahip olacak olan Gençlik Merkezi içerisinde meslek edindirme kursları, dene-yap atölyeleri, kütüphane, okuma salonu ve konferans salonu yer alacak.

GENÇLİK MERKEZİ İNŞAATI SON SÜRAT DEVAM EDİYOR

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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