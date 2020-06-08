Başkan Kılıç'tan esnafa tam destek DÜZCE (İHA) – Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç, Korona Virüsle mücadele kapsamında beldede yapılan çalışmalarla ve esnafa verdiği desteklerle vatandaşlardan takdir topluyor.

DÜZCE (İHA) – Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç, Korona Virüsle mücadele kapsamında beldede yapılan çalışmalarla ve esnafa verdiği desteklerle vatandaşlardan takdir topluyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüs pandemisi sürecinde Beyköy Beldesinde önlemler en üst seviyede tutuldu. Virüsle mücadelede gösterdiği başarıyla takdir toplayan Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç, bir diğer yandan da vatandaşlara ve esnafa olan desteğini eksik etmedi. Normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmete açılan lokantalar ve çay salonlarını ziyaret eden Başkan Kılıç, esnafa dezenfektan dağıttı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Kılıç, "Korona Virüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı bulunan çay kahve salonları ve lokantaların açılmasıyla esnaflarımızı ziyaret ederek dezenfektan paketi dağıttık esnafımıza hayırlı bol kazançlar diliyor vatandaşlarımızın da sosyal mesafe kurallarına uydukları sağlıklı bir hayat diliyorum" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA