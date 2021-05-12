Başkan Kılıç'tan bayram kutlaması

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, mesaj yayımlayarak Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, mesaj yayımlayarak Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, yayımladığı mesajda, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle 2 yıldır buruk bayram sevinci yaşandığını hatırlatarak, "Her yıl sevdiklerimizle birlik, beraberlik içerisinde kutladığımız Ramazan Bayramı'nı bu yıl toplum sağlığını güvene almak ve bulaşma riskini önlemek için önceki bayramlar gibi coşkuyla ve sevinçle kucaklaşıp büyüklerimizin elini öpmeden, bayram ziyaretleri yapmadan kendi ailemizle evlerde kutlayacağız. Yeniden eski bayram coşkularını yaşamak en büyük dileğimiz. Ancak tekrar bir araya gelebilmemiz ve KoronaVirüs ile yapmış olduğumuz mücadelenin boşa gitmemesi için bugün tüm kurallara uymamız gerekiyor. Bu sene belki kalabalık iftar sofralarında buluşamadık. Ama birbirimizin yardımına koşmaya, ekmeğimizi paylaşmaya çalıştık. Gönülden edilen dualarla birbirimizin derdine ortak olduk. Bu bayramı sevdiklerimizden ayrı geçireceğiz ama gönüllerimiz mutlaka bir olacak. Kalplerimiz birlik ve beraberlik içerisinde attığı sürece mesafelerin hiçbir önemi bulunmamaktadır. İnşallah bu süreçleri el birliği ile atlatacağız. Bu duygu ve düşüncelerle buruk olarak tamamladığımız Ramazan ayının ve sonrasında kavuştuğumuz Ramazan Bayramının tüm dünya ve ülkemizde huzurun, sevincin ve barışın oluşmasına ve KoronaVirüs (CIVİD-19) salgınından kurtulmasına vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, başta Oğuzelili hemşerilerim olmak üzere Türk-İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı