Başkan Kılıç: "İnsanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz"
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Başkan Kılıç: "İnsanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz"

Başkan Kılıç: 'İnsanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, insanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla gece-gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, insanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla gece-gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Bafra Belediyesi hizmet birimlerine bağlı ekipler şehrin farklı bölgelerinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe merkezinde ve kırsalda farklı noktalarda hizmet vermeye devam eden Bafra Belediyesi'nde, başkan Hamit Kılıç çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi alıyor. Çalışmaların yürütüldüğü alanlarda mahalle sakinleri ile de istişarelerde bulunan başkan Kılıç, vatandaşlardan gelen soru ve talepleri ekipleri ile birlikte değerlendiriyor. Bafra Belediyesi'nde, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kırsal mahallelere yönelik çalışmaların yanında, Alpaslan Mahallesi'nde devam eden beton yol yapımı ve Hasan Aslan Caddesi üzerinde yapımı devam eden orta refüj düzenlemesi çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen yol süpürme aracı ile birlikte bünyesini güçlendiren Bafra Belediyesi'nde, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de ilçenin tamamını kapsayan çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Ekipler rutin ilçe temizliğinin yanında Kovit-19 salgınına karşı dezenfeksiyon işlemlerini, haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını ve mıntıka temizliklerini sürdürüyor. Bafra Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü bünyesinde yer alan ekipler ise ilçede çevre düzenleme ve çiçeklendirme çalışmalarının yanında park, bahçe ve oyun alanlarında bakım onarım ve temizlik işlemlerini sürdürüyor.

İlçede gerçekleştirilen tüm çalışmaları yerinde incelemeye gayret gösteren Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "İnsanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla gece gündüz demeden çalışmaktayız. İnşallah bundan sonra da Bafra'mız için bu gayretin, bir çabanın içerisinde olacağız. Her bir vatandaşımızın memnun olacağı düzeye ulaşana kadar durmadan yola devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN

Başkan Kılıç: 'İnsanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz'
Başkan Kılıç: 'İnsanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz'
Başkan Kılıç: 'İnsanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz'
Başkan Kılıç: 'İnsanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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