Başkan Kayda, mahalleleri gezip sorunları yerinde tespit ediyor

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, tescillenen kirazıyla tüm dünyaya ün salan Gökköy, Allahdiyen ve Bahçecik mahallelerinde mahalle sakinleri ve muhtarlar ile bir araya gelerek sorunları dinledi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, tescillenen kirazıyla tüm dünyaya ün salan Gökköy, Allahdiyen ve Bahçecik mahallelerinde mahalle sakinleri ve muhtarlar ile bir araya gelerek sorunları dinledi.

Geleneksel hale gelen hafta sonu mesaisinde mahalle ziyaretlerini sürdüren Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, tescillenen kirazıyla tüm dünyaya ün salan Gökköy, Allahdiyen ve Bahçecik Mahallelerinde mahalle sakinleri ve muhtarlar ile bir araya geldi. Mahalle ziyaretlerinde sorunları yerinde tespit ettiklerini belirten Başkan Kayda, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere gıda paketlerini muhtarlara teslim etti. Başkan Kayda, tüm hemşehrilerinin ve Türk-İslam aleminin mübarek Ramazan ayını tebrik ederek yapılan ibadetlerin kabul olmasını diledi.

Salihli Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan 102 mahallesinde çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini açıklayan Başkan Kayda, hafta sonu programında, tescilli Salihli kirazının yetiştiği Gökköy, Allahdiyen ve Bahçecik Mahallelerini ziyaret ederek muhtarların ve vatandaşların taleplerini dinledi. Yıllık 200 ton ihracatın gerçekleştiği bölgenin kiraz üretiminde söz sahibi olduğunu ve ülke ekonomisine büyük katma değer sağladığını vurgulayan Başkan Kayda, "Geleneksel hale getirdiğimiz hafta sonu programımızda, Bozdağ eteklerinde alabildiğince yemyeşil ormanların içerisinde doğal güzellikleri, kaynak suları ve dünyaca ünlü kirazıyla tanınan Gökköy, Allahdiyen ve Bahçecik Mahallelerimizi başkan yardımcılarım, meclis üyelerim ve müdürlerim ile birlikte ziyaret ederek hemşehrilerimiz ile buluşuyoruz. Mahalle ziyaretlerimizde hem talepleri dinleyip sorunları yerinde tespit ediyor hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere gıda paketlerini muhtarlarımıza teslim ediyoruz" dedi.

Kırsal mahallelerde tüm çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Kayda, korona virüs salgını nedeniyle yaşanan zor günlerde Salihli Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanlarında olduğunu söyledi. Başkan Kayda, zor şartlarda geçim mücadelesi veren ailelere destek olmak için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve muhtarlar işbirliğinde gıda paketi dağıtmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Kayda, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere gıda paketlerini Gökköy Mahalle Muhtarı Cavit Urf, Allahdiyen Mahalle Muhtarı Hüseyin Önal ve Bahçecik Mahalle Muhtarı Ramazan Gürgen'e teslim etti. Muhtarlar da, zor günlerde kendilerine destek olan ve yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya mahalle sakinleri adına teşekkürlerini iletti.

Ziyaret programına, Başkan Kayda'nın yanı sıra Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsamettin Çelik, Temizlik İşleri Müdürü Rasim Paşa, Park ve Bahçeler Müdürü Burak Ataoğlu ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ali Taylan ile meclis üyeleri katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı